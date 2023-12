Fim de ano

Os looks para fim de ano agora são mais práticos, e a AVA Intimates criou vários modelos que podem ser usados depois nas férias de verão, seja na praia ou na piscina, com muito estilo. A marca foi criada em 2015 pela estilista Letícia Romão, após perceber que as marcas de lingeries e pijamas do mercado brasileiro não investiam em peças autorais com informação de moda, e já desenvolve modelos que podem ser usados, tranquilamente, em qualquer ambiente.

Crocs Divulgação

Novos modelos

Com a chegada do verão, os calçados abertos passam a ser uma necessidade, e a Crocs inovou com cinco modelos diferentes, bem estilosos e com o mesmo conforto. Diferente dos clogs já conhecidos e amados da marca, as sandálias e slides da marca combinam forma, função e moda para qualquer ocasião.

Lacoste Watches Divulgação

Watches

O clássico relógio Lacoste 12.12, reconhecido como um símbolo da Lacoste Watches pela sua tradição e incorporação do DNA da marca, foi atualizado. A edição limitada se destaca pelos materiais premium e um recorte no mostrador, conhecido como skeleton, que revela o mecanismo interno do relógio. O mais especial dessa coleção é que cada unidade possui um número de série na parte traseira da caixa, fazendo com que os modelos sejam únicos.