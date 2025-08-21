Minas Gerais é destaque na Olimpíada de Matemática no Japão

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Minas Gerais fez bonito na Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras, realizada no Japão. O Colégio Santo Agostinho e o Maple Bear conquistaram três medalhas de ouro; Loyola e Magnum, cinco medalhas de prata; e o Colégio Militar de Belo Horizonte, três. Minas foi o estado mais premiado do país. A delegação mineira era a maior de todas, com 76 estudantes.

Do Colégio Loyola foram 26 estudantes e 10 acompanhantes. Participaram também alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, EE Juscelino K. Oliveira, EE Maurício Murgel, Maple Bear de Belo Horizonte e Nova Lima; Escola Estadual Presidente Bernardes, de Pouso Alegre; Escola Municipal Coronel João Domingos e Escola Estadual Regina Pacis, ambas de Raul Soares; e Cefet Varginha.

A delegação brasileira reuniu 299 participantes, entre estudantes, professores, coordenadores e diretores. Participaram da Olimpíada 26 escolas do Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, entre estaduais, municipais, institutos federais e particulares.

• DIAMANTE

Considerada uma das maiores competições de conhecimento do mundo, a Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras (OIMS) reuniu 230 mil estudantes de 54 países. Diferentemente de outras disputas do gênero, a OIMS é prova feita em grupo – e não individualmente. Na edição de 2025, participaram 71.602 alunos de 670 escolas brasileiras. Em 2011, foram apenas 3 mil alunos de 56 escolas. Este ano, a competição teve duas novas categorias: medalha de diamante e medalha escolar.

O Brasil conquistou 30 medalhas de diamante.

• LITERATURA

Aline Bei, Jeferson Tenório, Cidinha da Silva, Eduardo Giannetti, Bianca Santana, Ruy Castro, Heloisa Seixas, Maria Ribeiro e Eugênio Bucci são os nomes confirmados para o Festival Sempre Um Papo, com programação entre setembro e outubro. Os encontros serão realizados no Teatro José Aparecido de Oliveira da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, com entrada franca. O projeto conta com patrocínio da Cemig, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e apoio do Itaú.

• GASTRONOMIA

Aluizer Malab, da Malab Produções, comemora o sucesso da primeira edição do projeto De Pão & Queijo, no Parque do Palácio. Foram mais de 50 parceiros e expositores no evento, que teve como estrela o pão de queijo em dois dias de atividades. “O projeto nasceu do desejo de unir a força da nossa tradição alimentar com as linguagens contemporâneas da arte e da inovação. O pão de queijo foi apenas o ponto de partida para uma experiência de cultura, afeto e futuro”, disse Malab.

• MÚSICA

O próximo sábado (23/8) será dia de jazz na Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza. A partir das 16h, tem shows de Fred Selva Trio, Mambo Jazz, Jamba Trio e Warley Mascarenhas Sexteto na programação da primeira edição do Cultura Jazz Festival. Barracas de gastronomia e oficinas formativas em diferentes níveis também fazem parte do evento.

Obras da artista Niki de Saint Phalle (1930-2002) serão expostas em setembro na Casa Fiat de Cultura Galeries Bartoux/reprodução

• ARTE ENGAJADA

Sessenta e sete obras da artista franco-americana Niki de Saint Phalle serão apresentadas a partir de 2 de setembro na Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade. Com curadoria de Hélène Guenin e Olivier Bergesi, a exposição, que leva o nome da artista, reúne esculturas, assemblages e as icônicas “Nanas”, entre outras peças pertencentes ao Museu de Arte Moderna e Contemporânea de Nice e à Pinacoteca de São Paulo. A mostra destaca o engajamento da artista em temas como emancipação feminina, direitos LGBTQIA+ e racismo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.