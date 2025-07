Comédia é destaque na agenda cultural de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• Sexta-feira (4/7)

Risada na certa, “Gongada drag”, show de humor criado por Bruno Motta com os nomes mais importantes da arte drag, está de volta ao Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Desta vez, o elenco é formado por participantes do reality show “Corrida das blogueiras”. A autoproclamada maior drag do Brasil, Alyssah Hernandez, e Huylson são da quinta temporada, que terminou em janeiro; DaCota Monteiro e Sarah Vika vieram da quarta temporada; e Vini Freire participou da segunda, em 2019. Victor Martyn e Bruno Motta fazem as honras da casa. O preço dos ingressos vai de R$ 30 a R$ 120, à venda na plataforma Eventim.

• Sábado (5/7)

Para quem gosta de comédia, “A Casa das Absolutas” é opção para sábado, às 20h30, e domingo, às 19h, no Teatro Francisco Nunes (Avenida Afonso Pena, 1.321, Parque Municipal, Centro), com texto de Vanessa Lessa e direção de Freddy Mozart. A trama gira em torno de família LGBTQIA+ que se transforma com a chegada de Scarlet Lacoult, artista decadente e falida, rival de Divina Divine. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) na plataforma Sympla.

Nayla Brizard está em cartaz com 'A Casa das Absolutas' Plong Fotografia/divulgação

• Domingo (6/7)

Raphael Ghanem apresenta “Se é que você me entende” às 20h de domingo, no Mineirinho (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000, São Luiz). Com texto, interpretação e direção do próprio ator, o espetáculo foi construído a partir de experiências pessoais e análises sarcásticas da vida cotidiana. Carioca de 35 anos, Ghanem vem conquistando fãs no stand-up há 14 anos. Ingressos custam de R$ 60 a R$ 120, à venda na plataforma Ingresso Digital.

• Segunda-feira (7/7)

Dudude Herrmann e Lina Lapertosa encerram a turnê de “Q Brô” às 19h, no Teatro II do CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). As duas artistas vêm ajudando a construir a história da dança em Minas Gerais, e este encontro imperdível merece ser aplaudido. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site e na bilheteria do centro cultural.

• Terça-feira (8/7)

Imperdível a apresentação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG) com o pianista Jean Louis Steuerman. O repertório terá peças de Clara Schumann, do marido dela, Robert Schumann, e de Johannes Brahms. Na terça-feira, trechos do concerto serão executados ao meio-dia, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), com entrada franca. Na quarta (9/7), o repertório completo poderá ser conferido no mesmo local, às 20h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 meia), à venda na bilheteria da casa e na plataforma Eventim.

• Quarta-feira (9/7)

Se estivesse viva, Elis Regina teria completado 80 anos em 2025. Celebrar a trajetória de uma das maiores cantoras brasileiras é um bom motivo para sair de casa. Na quarta à noite, Flaviane Orlando (voz), Renato Saldanha (guitarra), João Alvarenga (contrabaixo) e Lincoln Cheib (percussão) fazem o show “Nada será como antes” no Mina Jazz Bar (Avenida Álvares Cabral, 17, Centro). Couvert para mesa cinco pessoas: R$ 300. Mesa para quatro: R$ 240. Mesa para duas pessoas: R$ 120. Balcão: R$ 60 (um lugar). Informações: https://www.instagram.com/minajazzbar/

• Quinta-feira (10/7)

Bruna Louise volta a Belo Horizonte com a nova turnê “O que passa na cabeça dela?”. Na quinta, ela abre a temporada mineira às 22h, no BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro), com ingressos esgotados. A comediante ficará até domingo na cidade – foram abertas sessões extras. Restam entradas para sábado (12/7), às 15h, e domingo (13/7), às 21h. Ingressos de R$ 40 a R$ 100, à venda na plataforma Sympla.

