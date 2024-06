Eleito para suceder a Rui Mourão, o poeta Ricardo Aleixo tomou posse na cadeira número 31 da Academia Mineira de Letras (AML), na noite de 21 de junho. Ele ingressou no Auditório Vivaldi Moreira conduzido pelos acadêmicos Caio Boschi, Conceição Evaristo e Ailton Krenak. Recebeu o diploma das mãos do acadêmico Wander Melo Miranda, e a insígnia das mãos da acadêmica Maria Esther Maciel. O discurso de recepção foi feito pelo acadêmico Rogério Faria Tavares.

• CONCERTO MINERAL



Máximo Soalheiro marcou nova temporada do concerto “Mineral”, com 103 peças em cerâmica acústica, na Sala Minas Gerais, em 2 e 3 de agosto, e no Teatro Oficina, em 16 e 17 de junho. Antes disso, no domingo (30/6), às 15h, ele se apresenta em Inhotim, próximo à obra “Elevazione” (2000-2001), de Giuseppe Penone. Com 70 minutos de duração, as apresentações têm no repertório composições de Hermeto Pascoal, Santiago Vazquez, Carlos Aguirre, Steve Reich, Björk, João Donato, Claude Debussy, Ary Barroso e Rafael Martini. Os arranjos foram escritos especialmente para a sonoridade criada pelo conjunto de instrumentos. O concerto reúne os músicos Camila Rocha, Davi Fonseca, João Paulo Drummond, Kristoff Silva, Leandro César, Juliana Perdigão, Yuri Vellasco e Pedro Durães, que assina a direção musical do espetáculo.



• PELO NORTE



Uma das companhias de teatro mais importantes do Brasil, o Grupo Galpão chega pela primeira vez a quatro estados do Norte do país – Acre, Rondônia, Amapá e Roraima – com “De tempo somos: um sarau do Grupo Galpão”, espetáculo de música e poesia dirigido pelas atrizes Lydia Del Picchia e Simone Ordones. O projeto reúne 25 canções do repertório do grupo, além de apresentar textos sobre a passagem do tempo e o processo de criação artística. A turnê nortista do Galpão conta com o patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Com esta turnê, o grupo mineiro completa seu percurso por todos os estados brasileiros.



• NOS PATINS



Oito anos depois de sua mais recente temporada em Belo Horizonte, Disney On Ice está de volta à capital mineira, com estreia nesta quinta (27/6), no Mineirinho. Cerca de 8 mil convites foram doados a escolas públicas e ONGs. No elenco, o patinador mineiro Mario Castro, que está no grupo há 28 anos.



• NA ESTRADA



Gustavo Brito vai estrear em BH o show do DVD “Encante-se: Na estrada”, com nova roupagem que combina MPB com grooves, timbres eletrônicos e sintetizadores. O clipe “O samba que não tem fim”, de Gustavo Brito, Emanuel Kaauara e Mateus UAI, recebeu, recentemente, prêmio relativo a obras que fomentam o cenário artístico-cultural do audiovisual mineiro. Em 2022, ele lançou nas plataformas digitais e no YouTube seu álbum de estreia, “Encante-se”, gravado em estúdio e composto por nove faixas e três clipes. A direção do projeto é de Emanuel Kaauara, antropólogo e indígena da etnia kaxixó. A trilogia audiovisual conecta as temáticas praiana, de Itacaré (BA), histórico-cultural, do Pelourinho de Salvador, das rodas de samba chula, do Recôncavo Baiano, e das bucólicas serras de Casa Branca, em Minas Gerais.