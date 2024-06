Diretor Pedro Diógenes, curadora da Embaúba Filmes, Carla Maia, e o ator Demick Lopes, no bate-papo, no Café Cultural

A ideia era reunir o público que foi assistir "A filha do palhaço", exibido nas salas 1 e 2 do cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas, para bate-papo, no Café Cultural, a poucos metros dali, com o diretor do longa, Pedro Diógenes, o ator Demick Lopes, em encontro mediado pela curadora da Embaúba Filmes, Carla Maia. Mas assim que viram o diretor, as pessoas não aguentaram esperar. "Acabamos a sessão e veio um bocado de gente falar comigo, o que foi muito emocionante. Algumas conversas pré debate mexeram comigo. Essa noite é uma noite muito especial. Vieram ao cinema em uma quarta-feira (29/5), ver um filme brasileiro, cearense", disse Diógenes, confessando nervosismo diante de tantas emoções.



EM FAMÍLIA



No papo com o público, Pedro Diógenes contou que "A filha do palhaço" nasceu pela vontade de homenagear o primo, Paulo Diógenes, que ao longo de quase 30 anos interpretou a personagem Raimundinha, sucesso nos shows de humor de Fortaleza, no Ceará. "Queria mostrar o que acontece com um artista quando ele desce do palco, quando tira a maquiagem, a fantasia." Não escapou também a vontade de falar do humor cearense, marca registrada daquele estado e a discussão de questões como a paternidade. Paulo chegou a ver o filme, mas a homenagem, segundo Pedro, se reconfigurou com a morte do primo há alguns meses.



ÍCONE DO HUMOR



Das curiosidades nos bastidores da produção, Pedro contou que a estreia no cinema de Lis Sutter, que interpreta a adolescente Joana, influenciou tudo na produção. Como ele sabe que trabalhar em um longa provoca uma revolução na vida de qualquer um foi zeloso com a menina. "A nossa preocupação era não traumatizá-la", disse. Outro detalhe curioso. Em nenhum momento, Lis recebeu o roteiro para que nada ficasse decorado pela garota. Nos ensaiamos, as cenas eram lidas e criadas a partir daí. Por fim, disse que o filme é dedicado a Raimundinha, segundo Pedro, um ícone do humor cearense.



VIVA DONA LUCINHA



Já em sua terceira edição, o Festival Fartura Dona Lucinha movimenta o Serro, sábado (8/6) e domingo (9/6). A cidade é terra da grande cozinheira mineira que dá nome ao evento. Na programação, sempre é escolhida uma madrinha, que leva sua essência ao público na Praça João Pinheiro. Desta vez, a chef Mônica Rangel estará presente e fará um tropeiro vegetariano com queijo do serro grelhado. Natural de Mauá, Mônica tem seu restaurante, Gosto com Gosto, em Juiz de Fora, desde 1994, onde faz sua comida brasileira de verdade, com identidade mineira. Já esteve em diversos eventos, até mesmo na Copa do Mundo da Alemanha. Agora aporta na pequena cidade mineira para homenagear Dona Lucinha.



MOBILIZAÇÃO



A Fundação Hospitalar São Francisco de Assis (FHSFA) promoverá sábado (8/6) ação para comemorar o Dia D de Mobilização para a Preservação do Meio Ambiente. Na Barragem Santa Lúcia, a partir das 9h, o público poderá recolher, separar e descartar resíduos de maneira adequada para conscientizar e valorizar as práticas de preservação ambiental.



LÁ E CÁ



O maquiador Rodrigo Ramas, responsável pela beleza de estrelas como Sabrina Sato e Sasha Meneghel, é um dos nomes confirmados na Professional Fair 2024, de 23 a 25 de junho, no Expominas. Ele está na programação do Congresso de Maquiagem, evento paralelo à feira.

***



Já o roteirista mineiro da HQ norte-americana “Alien: The original screenplay” – relançada em coletânea especial da Marvel –, Cristiano Seixas, estará no Tribeca Film Festival, em Nova York, considerado um dos encontros mais importantes do mundo do filme independente, que tem entre seus fundadores Robert De Niro, e celebra as narrativas em todas as suas formas, incluindo cinema, TV, música e games. O festival começa amanhã (5/6) e segue com programação até o dia 16.