A coluna encerra o ano com uma ótima notícia. As salas de cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas fecham o ano com 35 mil espectadores, 63 sessões por semana e 109 estreias.

Inauguradas em março de 2022, as salas de cinema do Minas possuem 41 lugares cada uma. Sob a curadoria do cineasta Samuel Marotta, o espaço mantém uma programação variada, de filmes comerciais a filmes de arte.

• FESTIVAIS PARA TODOS



Além da programação diária, são realizadas sessões especiais, sessões comentadas, sessões com debates e mostras produzidas pelo Centro Cultural Unimed-BH Minas, com a presença de pesquisadores, diretores e atores, em sua maioria com ingressos gratuitos. As salas recebem também a programação do Festival Varilux, do CineBH, Retrospectiva Italiana, para citar alguns eventos importantes do audiovisual na capital mineira.

• RELEVÂNCIA CULTURAL



O presidente do Minas Tênis Clube, Carlos Henrique Martins Teixeira, diz que a promoção de atividades diversas e gratuitas no cinema é uma contribuição do Minas para a cena cultural da capital. “Nós temos a honra de ser um complexo cultural completo e que, por meio do apoio de nossos patrocinadores, como é o caso da Unimed-BH e Instituto Unimed-BH, conseguimos levar para o público o acesso às experiências culturais impactantes. As nossas salas de cinema, com seu primeiro ano de funcionamento, se mostram espaços de relevância no cenário cultural da capital mineira. Isso é motivo de muito orgulho e queremos e vamos fazer mais em 2024”, afirma.

• CARTÃO POSTAL



Um dos mais importantes equipamentos culturais do Circuito Liberdade, o Palácio da Liberdade tem novo contrato para desenvolvimento de suas atividades educacionais e artísticas. O objetivo é ampliar ações e eventos no Palácio da Liberdade, refletindo em impactos econômicos, turísticos e culturais, além da formação e educação patrimonial.

Desde que foi aberto ao público, em dezembro de 2022, o cartão postal da Praça da Liberdade se tornou um dos equipamentos turísticos e culturais mais visitados da capital mineira. Até o momento, cerca de 212 mil pessoas passaram pelo palacete eclético. No próximo domingo (31/12), o Palácio será um dos palcos da Virada da Liberdade.