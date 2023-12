Na próxima quinta-feira (28/12), “Vestido de noiva”, clássico de Nelson Rodrigues, celebra exatos 80 anos desde a sua estreia. A data será comemorada em Belo Horizonte com o início da segunda temporada da montagem do Grupo Oficcina Multimédia, com direção de Ione de Medeiros, no CCBB BH. Em 1943, o espetáculo estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com direção de Ziembinski e o grupo amador Os Comediantes. A montagem do Officina já fez 81 apresentações e reuniu 10 mil espectadores.



• BLOQUINHO DA ANA CASTELA



O ano ainda não virou, mas o carnaval é assunto nas rodas. E entre as confirmações para a pré-folia em Belo Horizonte tem o Bloquinho da Ana Castela, no aquecimento do Carnaval dos Sonhos, dia 4 de fevereiro, domingo, às 15h, no Mirante Olhos D’Água. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla. Com apenas 20 anos de idade, a cantora ultrapassa mais de 15 milhões de ouvintes mensais no streaming, mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Na mesma tarde, também estão confirmados o sertanejo Thiago Carvalho, o bloco Os Baianeiros e o Baile do Maguá.



• CINEMA INFANTIL



Papais que ficarão pela cidade durante as férias das crianças têm na segunda edição da mostra “Um giro pelo mundo – Navegando no cinema infantil” opção para entreter a meninada. De 4 de janeiro a 4 de fevereiro, serão exibidos curtas, médias e longas-metragens do Brasil, Suíça, Espanha, França, Alemanha, Austrália, Itália e Argentina. Os filmes serão apresentados de quinta a domingo, das 14h às 17h30, no Teatro 2 do CCBB BH. O acesso é gratuito, mediante retirada antecipada de ingresso no site ccbb.com.br/bh. Mais informações em @mostragiropelomundo.



• VIVA ELIS



Foi em setembro de 2014, logo após temporada no Rio e em São Paulo, que o tão elogiado musical sobre Elis Regina fez temporada disputada na capital mineira, com sessão extra. Dez anos depois de sua estreia nacional, e mais de 300 mil ingressos vendidos, a montagem volta à cena em clima de celebração. BH recebe o espetáculo nos dias 2 e 3 de fevereiro, no Sesc Palladium. Com produção da Aventura e patrocínio do Grupo Bradesco Seguros, o musical tem direção de Dennis Carvalho e Laila Garin, elogiadíssima desde a estreia em 2023, no papel de Elis Regina. O texto é assinado por Nelson Motta e Patrícia Andrade, e os figurinos por Marília Carneiro. Os ingressos para as apresentações em Belo Horizonte já estão disponíveis para venda.



• GLUB, GLUB, GLUB...



Teve festa de confraternização da turma do mergulho em Belo Horizonte. Alunos, ex-alunos, instrutores e colaboradores da escola marAmar se reuniram no Nicolau Bar da Esquina, em Santa Tereza. Entre cardápio assinado por Leo Paixão – que prestigiou o evento –, drinques e música. Os participantes foram recepcionados pela empresária Paula Loque, diretora da marAmar. Não faltaram motivos para comemorar. A escola de mergulho mais premiada da América Latina mudou de sede este ano. Foi do Funcionários, onde ficou por duas décadas, para o São Bento, com instalações maiores e mais modernas para atender à crescente demanda de pessoas interessadas em aprender a mergulhar.