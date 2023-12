Presépio Colaborativo da Casa Fiat de Cultura, com curadoria do artista plástico Leo Piló

Véspera de Natal, as atenções estão para o corre-corre que antecede a ceia e as últimas compras, mas, para quem quer se deixar levar pelo espírito natalino, uma boa pedida é ver o Presépio Colaborativo da Casa Fiat de Cultura. O museu está fechado hoje e amanhã (24 e 25/12), mas a obra pode ser vista através das portas de vidro do local. A instalação celebra os 800 anos da criação do primeiro presépio da história, criado pela primeira vez por São Francisco de Assis. O tema foi escolhido para celebrar os 80 anos do Conjunto Moderno da Pampulha e os 120 anos de Portinari, com a recriação da fachada da Igrejinha da Pampulha, curadoria do artista plástico Leo Piló e colaboração do público que, durante dois meses, participou ativamente desse projeto. A partir de terça (26/12), a Casa Fiat estará reaberta à visitação, com entrada gratuita.

• TRABALHO COLETIVO



No CCBB, que reabre à visitação na quarta-feira (27/12), ainda é boa oportunidade para visitar a mostra “Presépios – Tradição viva, leituras e releituras”, que reúne 52 presépios de 33 artistas de 18 localidades (Cachoeira do Brumado, Mariana, Ouro Preto, Santa Rita de Ouro Preto, São Paulo, São João del-Rei, Curitiba, Guarapari, Belo Horizonte, Brumadinho, Juiz de Fora, Jequitinhonha, Visconde do Rio Branco, Miguel Burnier, Patos de Minas, Betim, Mogi das Cruzes e Rio de Janeiro) e cinco estados brasileiros (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Espírito Santo).



• SEM ENCAIXES



No acervo, um dos destaques é o presépio do escultor Arthur Pereira, que era natural de Cachoeira do Brumado, distrito de Mariana. A obra é o primeiro presépio vencedor do Concurso Nacional de Presépios da FAOP, nos anos 1970. O trabalho, um entalhe de madeira bruta, não tem encaixes. A mostra reúne o que há de mais inventivo e original na arte da montagem de presépios.



• LUZ DO MUNDO



Maristela Reis Funchal, de Ouro Preto, reproduziu a cena do nascimento de Jesus dentro de uma lâmpada. Ivan Pontel, de BH, vencedor do Concurso Nacional de Presépios da FAOP, em 2022, na votação popular, com os personagens esculpidos em palitinhos de fósforo. Paula Lima, de Ouro Preto, reuniu três torneiras em um bloco de madeira e o resultado foi o presépio Fonte de Luz. Na torneira central, ela instalou uma pequena luzinha que fica acesa durante a exposição, como se uma gota iluminada saísse do objeto.



• VOTAÇÃO ABERTA



E até 7 de janeiro, o público poderá escolher os melhores no 51º Concurso Nacional de Presépios, da FAOP, em Ouro Preto. Estão inscritos 28 obras para a disputa deste ano. Os votos poderão ser depositados em urna na própria galeria de arte ou on-line.