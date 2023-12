Em passado nem tão distante, nos tempos da época de ouro da noite da capital mineira, o clima de Natal marcava a balada. A festa mais disputada era o pós-ceia da boate naSala, que funcionava onde hoje está a Polícia Federal, no Ponteio. Os tempos mudaram e as tradições foram adaptadas.

O Secreto de Natal, a festa original do Secreto, bar que agitou BH, promove o reencontro da rapaziada nesta sexta-feira (22/12). Vai rolar no novíssimo rooftop do Mercado de Origem, próximo ao BH Shopping, em Olhos D'Água.

A festa terá as atrações Fernanda Abreu, Marco Túlio Lara – o guitarrista do Jota Quest, acompanhado do grupo Los Fuegos – e Marcelo Falcão.

• DE OLHO NA FOLIA



Danniel Maestri e Lelo Lobão gravaram, no último domingo (17/12), o clipe da nova canção de trabalho “Baianeira”. A composição de Jorge Zarate, Tenison Del Rei e Gerson Guimarães tem produção musical da dupla, com mixagem e masterização de Flávio Libório. O arranjo incorpora elementos de funk, hip-hop e rap, contando com a participação especial de MC Braz, funkeiro de BH. O lançamento está marcado para 28 de dezembro, a partir do meio-dia, nas plataformas digitais.

• PRÉ-CARNAVAL



O Bloquinho da Lagoa marcou para 13 de janeiro, às margens da Lagoa dos Ingleses, a sexta edição do projeto que vai reunir Durval Lelys, a banda de pagode Deu Samba e o DJ Vavá.

• LUZ, CÂMERA, AÇÃO!



“O silêncio elementar”, curta dirigido pela mineira Mariana de Melo, da produtora Piranha Filmes, estreia em janeiro no 53º Festival Internacional de Cinema de Rotterdam. Mariana propõe reflexões sobre o cotidiano do povo mineiro em meio à extração mineral e a respeito de como a atividade afeta a identidade da população de Minas Gerais. O curta integra a mostra Short & Midlength Films, que reúne produções de várias nacionalidades.

• ENTRE AS MONTANHAS



Nova ação do Parede de Cinema, de Karina Felipe, estreia nesta quinta (21/12) no Cinebicudo, em Altamira, distrito de Nova União, na Região Metropolitana de BH. A instalação tem palhas de banana, cestos de taquara e fotografias dos moradores. Cinebicudo é um espaço de cinema pertencente à comunidade localizada nas montanhas da Serra do Espinhaço.