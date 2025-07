Vai começar a Copa do Mundo para o Cruzeiro

Entre os cruzeirenses, existiu uma ala que torceu arduamente para o Fluminense ser desclassificado da Copa do Mundo de Clubes porque seus adeptos não gostam do Fábio. Foram coirmãos da Turma do Sapatênis, pois 100% dessa desejou o mal ao goleiro que, sozinho, tem uma história infinitamente maior do que o Atlético de Lourdes – o clube deles.

Outra ala da Nação Azul, pejorativamente apelidada de “Viúvas do Fábio”, por gratidão e reconhecimento ao legado do arqueiro nos 17 anos de Cruzeiro, torceu pelo seu sucesso na Copa do Mundo.

Por fim, uma terceira ala de torcedores celestes que simplesmente ignorou essa polêmica, pois, para ela, só importa o Cruzeiro Esporte Clube. Reverenciar ídolo, somente após ele pendurar as chuteiras e se declarar pelas cinco estrelas, como fizeram Geraldo II, Niginho, Dirceu Lopes, Piazza, Joãozinho, Nonato, Alex, Fabrício, entre outros.

Mas para todas as três vertentes da China Azul, que, graças à democracia, podem conviver de forma harmônica, mesmo com opiniões divergentes, a Copa do Mundo de Clubes que realmente interessa só começa no próximo domingo, no Mineirão, contra o Grêmio.

A parada do Campeonato Brasileiro, por conta do torneio mundial que envolve 32 times nos Estados Unidos, aconteceu próximo do primeiro terço das 38 rodadas previstas. Com o Cruzeiro ocupando a segunda colocação na tabela. Posição que lhe dá – virtualmente – uma vaga direta à Copa Libertadores da América. Essa competição que, agora, ganhou o status de Eliminatórias da Copa do Mundo de Clubes, caso o evento se consolide e tenha uma segunda edição – o que os times europeus farão de tudo para não acontecer.

No futebol mercantilista no qual estamos mergulhados, infelizmente, não podemos mais fechar os olhos para as oportunidades de angariar recursos financeiros como os gerados por torneios internacionais como esse.

Basta se atentar para uma comparação – entre outras tantas possíveis. Recentemente, Pedrinho do SuperPovão BH, anunciou a intenção de fazer um novo aporte financeiro na SAF Cruzeiro com um montante próximo a R$ 400 milhões. Esse valor, o Fluminense recebeu em premiações da Copa Mundo por ter ido até as semifinais do torneio. Além de ter valorizado diversos ativos, os colocados na vitrine mundial, como o jovem atacante Hércules e a estrela da companhia John Arias.

Os números da Copa do Mundo mostraram o quanto a competição pode mudar a realidade financeira de um clube da América do Sul. Certamente, já fez com que clubes e torcidas brasileiras passassem a desejar ainda mais uma vaga na Copa Libertadores.

Até a parada, o Cruzeiro vinha em uma ascensão promissora. Nos bastidores, se livrou de Alexandre Mattos. No vestiário, com a saída de Dudu, o clima ficou leve. Em campo, Leonardo Jardim encontrou um escrete disposto a seguir a disciplina tática comum aos europeus. Não fosse o dilúvio que caiu sobre Salvador, na partida contra o Vitória, certamente, estaríamos no topo da tabela.

A partida contra o Grêmio será um termômetro para avaliarmos se a parada do Brasileirão por conta da Copa do Mundo foi benéfica ou prejudicial para o Cruzeiro. Se por um lado pode ter esfriado o ritmo e a gana do escrete, por outro também pode dado ao treinador mais tempo para consolidar seu processo de recuperação do elenco e de peças individuais.

Reforços são necessários e urgentes. O nosso banco de reservas ainda possui muitos buracos e, a partir de agora, contusões e suspensões serão mais constantes. Ou seja, é fundamental a chegada de zagueiros, meias e atacantes velocistas para que a cada desfalque possamos ter peças que não deixarão o ritmo arrefecer.

Ainda temos tudo para acreditar na conquista do hepta na Copa do Brasil. Estamos a oito jogos disso e a batalha começa no dia 30 deste mês, contra o Vila Nova. Se concretizando, será também nosso passaporte para a Libertadores/Eliminatórias.

Acabaram as férias, ufa! Vamos, Cruzeiro, meu amor! Vamos rumo à Copa de 2029!





