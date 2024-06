Cruzeiro foi derrotado por 2 a 0 pelo São Paulo, domingo, no Morumbi, resultado que colocou a equipe celeste em 9º lugar no Brasileiro

Enquanto a janela de transferências de julho não se abre, a nós, cruzeirenses, resta nos agarrarmos ao quarteto Antônio, João, Pedro e Paulo para atravessar as turbulências do mês que se inicia. Oremos a eles, os santos juninos, para que não nos desestabilizemos nas 8 rodadas do Brasileirão que ainda disputaremos antes da estreia do gigante Cássio e dos outros prováveis reforços.

A derrota para o São Paulo deixou evidente que o problema do Cruzeiro não passa por questões psicológicas ou de instabilidade entre os jogadores. Basta ver quanto o time se esforçou – e quase empatou a peleja – até que Marlon fosse expulso e acabasse com qualquer chance de reação. O nosso ponto fraco, cada vez mais evidente, está na baixa qualidade técnica do elenco. A verdadeira baciada montada pela diretoria anterior da SAF não tem condições de competir com o topo de cima das tabelas que teremos pela frente.

Todavia, fica o lado positivo dessa constatação: a de que a nova direção da SAF tem gosto por resolver esse tipo de “problema”. Certamente, até o dia 10 de julho (data em que novos contratados poderão ser inscritos), o escrete celeste terá recebido novos reforços com o perfil de assumirem titularidades, e não só de “compor elenco” ou de pegar refugos do Corinthians e do pai do Neymar.

Porém, esse aguardado primeiro elenco com a cara de Pedro Lourenço só poderá estrear na antepenúltima rodada do primeiro turno, fora de casa, contra o Grêmio. Até lá, temos uma maratona de 8 jogos, que se inicia no Dia de Santo Antônio (13 de junho), contra o Cuiabá, no Mineirão. Depois: Vasco (fora), Fluminense (em casa), Bahia (fora), Athletico Paranaense (casa), Flamengo (fora), Criciúma (fora) e Corinthians (casa).

Obviamente, não podemos nos dar ao luxo de esperar Cássio & Cia para iniciarmos uma somatória considerável de pontos, seja para nos afastar rapidamente de qualquer fantasma do final do campeonato quanto para almejarmos algo digno de nossa história, como uma classificação para a Copa Libertadores 2025.

Ou seja, no mês das Festas Juninas, é apelar a Antônio, o Santo Casamenteiro, para que mantenha essa união mágica e potente entre o time e a Nação Azul. Pedir que Fernando Seabra siga os passos de João, o Santo Pregador, para ter coerência nas escolhas técnicas e se oriente por Paulo, o Santo Filósofo, para ter retidão nas linhas táticas. E acreditar muito nos Pedros, o santo e o do supermercado, para que julho traga um novo testamento.

Mas não pense o cruzeirense que poderá se esbaldar no quentão, na canjica e nas preces só para os santos juninos. Com o sorteio da Copa Sul-americana, realizado ontem, uma constatação é líquida e certa: o nosso próximo adversário na competição continental será uma pedreira gigantesca!

Só saberemos o adversário das pelejas marcadas para 14 e 21 de agosto, pelas oitavas de final, após o fim dos playoffs da Sula e das partidas adiadas do Grêmio na Libertadores. Na situação atual, ele sairia da disputa entre Boca Juniors e Cerro Porteño, mas com grandes chances ainda de ser Grêmio ou Internacional, e remotas para Estudiantes e Libertad.

De toda forma, fica a dica: economize nos pedidos de junho; abra a Folhinha de Mariana e escolha um santo do mês de agosto, porque vamos precisar nos agarrar bastante a eles para avançar na Sul-americana.