Aumentos, aumentos, e mais aumentos

Leon Myssior é Arquiteto e Urbanista, sócio da incorporadora CASAMIRADOR, fundador do INSTITUTO CALÇADA e acredita que as cidades são a coisa mais inteligente que a humanidade já criou.

O bairro Anchieta figura, a mais de um década, como uma das estrelas da zona sul para o mercado imobiliário, e a explicação é fácil: um bairro completo, com todas as amenidades, serviços e comércio à mão, estrategicamente localizado, fácil de entrar e sair, razoavelmente bem arborizado. A demanda e os preços crescentes dos imóveis na região fazem sentido.



O bairro já era assim no início dos anos 2000, mas o mercado imobiliário era menor, menos maduro, e os compradores com maior poder aquisitivo buscavam localizações "consagradas", como Lourdes e Santo Agostinho. Parte do público iniciava o êxodo para o Belvedere, mas o Anchieta já despertava interesse, e ganhava atenção crescente.

Um imóvel de alto padrão no bairro Anchieta custava, no início dos anos 2000, algo como R$ 1.650/m2. Não era uma pechincha e, embora menos caro que Lourdes e Santo Agostinho (na faixa entre R$ 2.000 a R$ 2.500/m2), já era mais caro que o Belvedere (faixa entre R$ 1.000 e R$ 1.400/m2).



Para que um imóvel pudesse ser produzido e vendido nessa faixa de preço (R$1650/m2), o custo de construção de cada m2 não podia superar a casa dos R$ 800/m2. E não superava mesmo, tanto é que o Custo Unitário Básico (CUB) para Minas Gerais oscilou entre R$ 408,92 em 2000 a R$ 474 em 2002.



O CUB cobre os custos básicos de uma obra, mas deixa de fora fundações, contenções, elevadores, revestimentos especiais, acabamentos melhores e mais uma série de itens que qualquer prédio na zona sul de Belo Horizonte incorporam, que o normal é, numa estimativa rasteira, dobrar o valor do CUB para estimar o custo de construção. Assim, entre os anos 2000 e 2002, os custos de construção de alto padrão devem ter ficado na faixa entre R$ 800 e R$ 950/m2).



E a diferença entre esse custo de obra e o valor de venda, o terreno (a fração ideal do terreno que incide sobre cada unidade), marketing, publicidade, comissões pelas vendas, projetos, consultorias, pessoal próprio e terceirizado, custo fixo da empresa, cartório, taxas e, finalmente, impostos.



O risco é imenso e as margens bastante reduzidas, sobretudo num negócio de longo prazo onde, uma vez definido o negócio e o projeto, muito pouco pode ser feito no caso de piora do cenário econômico, escassez de financiamento, aumento do custo, inflação, instabilidade política e institucional, pandemias.

Muito risco, pouca margem, muita geração de empregos e ativação de centenas de subsetores da economia: esse é o negócio da incorporação imobiliária, e ainda assim, talvez pelo enorme volume de recursos movimentados, a visão que se tem é de grandes margens e muita facilidade, de uma forma que os operadores das políticas urbanas estejam sempre mapeando caminhos para promoção de “justiça social” no mercado imobiliário, ora com novas taxas, ora com a redução do potencial construtivo dos terrenos, ora com a venda desse potencial “sequestrado".



Falamos do início dos anos 2000, e agora voltamos para 2025, e para o mesmo bairro, o Anchieta, cujos lançamentos continuam, 25 anos depois, replicando os mesmos produtos com características praticamente idênticas (tanto nas unidades quanto nas áreas comuns do prédio).



A diferença está, basicamente, nos valores: enquanto o CUB veio de R$ 408,92 em 2000 para R$ 2.978,86 em julho de 2025 (aumento de 628%, ou 7,28x maior), o custo do m2 construído, segundo vozes do mercado, subiu ainda mais, oscilando entre R$ 6.400 e R$ 7.500/2, quase 8,0x mais nesses 25 anos. Para referência, o valor atual do CUB, em dólares norte-americanos, é praticamente o dobro do que era em 2001 e 2002.



E os valores de venda? Vieram de R$ 1.650/m2 para uma faixa entre R$ 17.000 e R$19.000/m2, um aumento entre 10,0 e 11,5x sobre os preços de 2000. Pode-se dizer que o Anchieta “cresceu” no mercado imobiliário - e isso é verdade, apreciou e subiu no ranking de bairros mais desejados.



Sob qualquer perspectiva, quando o valor de venda sobe 50% a mais do que os custos de obra num empreendimento, a expectativa (ou a leitura mais fácil) é que as margens do negócio subiram, e o negócio como um todo melhorou e se tornou mais lucrativo.



Mas a realidade é que a distância entre valor de venda e o custo da construção não trouxe ganhos de rentabilidade para o incorporador; não raro, ao contrário, apertou a margem e aumentou o risco do negócio, e já é possível observar, na zona sul, uma prevalência de incorporadoras grandes e médias, e a demolição de prédios pequenos para construção de grandes prédios.



Nesse ponto, as perguntas passam a ser mais importantes do que as respostas, e a primeira delas é: se o “espaço” entre custo e venda foi ampliado - e as incorporadoras não estão capturando mais rentabilidade em cada empreendimento, para onde foi essa margem?



A explicação é, novamente, fácil: no cenário atual, com poucos terrenos e o potencial de cada um deles estrangulado pelo Plano Diretor, com legislação extremamente restritiva, temos hoje o pior dos mundos. Temos uma idade que perde densidade, enquanto o estoque de terrenos segue diminuindo; temos lotes com menor potencial construtivo, enquanto temos a prefeitura vendendo de volta esse coeficiente sequestrado; temos uma cidade que se espalha enquanto o poder municipal sofre com recursos para manter e melhorar a infraestrutura urbana; temos uma população de média e baixa renda obrigada

a morar em outros municípios, enquanto o sistema de transporte público e o trânsito agonizam.

Temos, ainda, mais taxas, impostos maiores, custos cartoriais elevadíssimos, maior burocracia e fiscalização nas obras, mais prazo para aprovação dos projetos, mais restrições urbanísticas, mais compliance, mais tudo.



É momento das entidades ligadas ao mercado imobiliário e setor da construção civil se debruçarem sobre a composição dos custos e os impactos que impostos, taxas, emolumentos, compra de potencial construtivo adicional, da insegurança jurídica, do tempo excessivo para análise e concessão de permissões exercem sobre o custo das construções, e o quanto empurram continuamente os valores de venda, tornando os imóveis cada vez menos acessíveis à média e baixa rendas. Esse é um desastre que pode ser evitado.

