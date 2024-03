Ferruccio Lamborghini fabricava tratores, mas o que ele amava mesmo eram os carros. A paixão era de tal ordem que tinha não uma, mas duas Ferraris, veja só. Reza a lenda (ou conta a história) que, insatisfeito com a embreagem de seus esportivos, foi diretamente ao Commendatori - em Módena - com sugestões mecânicas para melhorar a durabilidade do carro. Enzo Ferrari não gostou e, reza a lenda (ou conta a história), sequer o recebeu.



E assim o fabricante de tratores tornou-se um fabricante de carros, mas não de quaisquer carros. Carros superesportivos que fossem capazes de rivalizar em potência, performance e beleza com as Ferraris. E a tarefa, dificílima, coube à Carrozzeria Bertone, um dos mais importantes estúdios de design automobilístico, já naquela época. Foi na Carrozzeria Bertone que a Lamborghini encontrou Marcello Gandini, mestre do design automotivo, recentemente falecido, aos 85 anos de idade.



Marcello Gandini foi o autor daquele que, para mim, é o mais belo dos superesportivos, o mítico Lamborghini Miura, de 1966, certamente o maior ícone da Lamborghini. E Marcello Gandini, após o Miura, continuou surpreendendo e maravilhando os amantes do design e dos carros com o Lamborghini Countach, igualmente revolucionário, e os Lamborghini Espada, Jarama, Urraco e Diablo.



E foi além, criando o belíssimo Alfa Romeo Montreal, o primeiro BMW Série 5, o Lancia Stratos e o Bugatti EB110, em designs reconhecidos, cada um deles adicionando mais prêmios à sua coleção. Bertone e Marcello Gandini estão definitivamente gravados na história do design automobilístico por seu apuro, por sua coragem, por uma capacidade de desenhar o futuro e influenciar toda uma indústria, não apenas nos superesportivos, mas também em carros mundiais de grande produção e baixo custo (o Renault 5, o Fiat X1/9, o primeiro VW Polo), desafio igualmente grande.



Enquanto Bertone e Marcello Gandini surpreendiam o mundo dos carros e ajudavam a trazer o design e a personalidade aos supercarros, o faziam também para o grande mercado automobilístico, desenhando carros de baixo custo e grande produção que se destacaram pela beleza, ineditismo ou personalidade, num mercado onde nunca faltaram carros feios, mal desenhados, sem proporção, sem coragem, comportadinhos e sem graça.



Se nos lembramos hoje da produção de Marcello Gandini, lembramos exatamente porque produziram pérolas em mercados habituados a designs pobres e sem graça, onde a grande maioria, para nossa sorte, não deixa lembrança nem saudade. O que é medíocre desapareceu sem deixar vestígios nas brumas da memória, tal a sua irrelevância.



Eu poderia fazer um paralelo entre o design dos carros e a Arquitetura, num espectro mais amplo, ou entre o design dos carros e os projetos dos prédios, mas a comparação não seria justa, não apenas porque há muito mais projetos para prédios do que designs de novos carros.



E, para tristeza geral de gerações, enquanto os carros são recolhidos, substituídos, desmontados e reprocessados em fogões, fornos de micro-ondas e calotas de carro, os prédios continuam ali, e duram - quase - para sempre, lembrando-nos diariamente que pessoas sem criatividade dominam o mundo e constroem a paisagem com sua feiura, sua falta de proporção, de coragem, sua falta de graça.

E a avassaladora dominância de prédios ruins estragam o bairro e a cidade, espelhando uma cultura de cegueira e desinteresse pela beleza, pelo o que é interessante, pelo que tem personalidade e é criado para durar.



O Lamborghini Miura é, quase 70 anos depois, um projeto audacioso que simboliza, hoje, a melhor expressão do que seja um clássico, da mesma forma que os melhores prédios projetados nas décadas de 1940 a 1970 trocaram, ao longo das décadas, a roupagem da inovação pela representação do que há de melhor na Arquitetura. Não são muitos, infelizmente, mas preservam valor (quando não se valorizam com o tempo), e continuam surpreendendo, antecipando o roteiro para os projetos de Arquitetura importantes da atualidade que, em mais uma década ou duas, serão classificados como a nova geração de clássicos, como oásis em desertos de beleza, ou pérolas espalhadas num chiqueiro.



O curioso é que qualquer pessoa, com muito ou pouco capital cultural, consegue perceber o valor de um grande design automotivo, e incorporar a percepção de que aquilo que um dia foi moderno e arrojado hoje é um clássico.



Mas não em relação à Arquitetura e ao design dos prédios. Esse é um departamento onde, a despeito da maciça presença e do impacto da Arquitetura na vida de cada cidadão, a qualidade do design e do prédio produzido parece pouco sensibilizar as pessoas, e pouco atrair a atenção e o debate.



Como explicar que qualquer pessoa tenha repertório suficiente (e confie em seu instinto) para avaliar um carro, um bem de consumo, transitório, mas não para compreender, analisar e avaliar um prédio, um quarteirão ou um bairro?



Talvez seja um defeito na educação, talvez uma lacuna cultural, possivelmente um desprezo pela Arquitetura, pelo Urbanismo e pelas cidades.



Talvez, talvez, mas com as eleições municipais se aproximando, poucos assuntos serão tão relevantes quanto discutir a qualidade da Arquitetura e a qualidade do design dos prédios, ou a existência e utilidade dos espaços públicos e do Urbanismo que trata, no final do dia, do futuro de cada um de nós.



A Lamborghini é a expressão do sentimento de que algo que já seja espetacular possa ser melhorado. Superar o que já é excepcional é tarefa complexa, e esse é o desafio do exclusivo mercado dos supercarros. No mercado imobiliário e nas cidades, ao contrário, é facílimo melhorar a qualidade da Arquitetura e dos prédios, necessitando pouco mais do que deixar o projeto sob a responsabilidade de um Arquiteto Autoral, capaz, inventivo e com conhecimento da legislação existente.



Fazer belos prédios é fácil, de verdade. Difícil mesmo é fazer com que os construtores e as incorporadoras entendam de beleza, proporção, harmonia e de Arquitetura, tanto quanto seus executivos entendem de design de automóveis.