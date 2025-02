E sobrevivemos com galhardia a uma ideia de jerico

Apenas nos últimos dias, com surpreendente emoção, fui me ater à tabela do Campeonato Mineiro. Fiz e refiz minhas contas, e a cada soma ficava mais embasbacado com a qualidade da tabela, coitada – uma centelha a mais da criatividade de quem a concebeu e os rebaixados fariam as semifinais, a final seria disputada com as mãos, e o campeão sairia numa guerra de travesseiros.

Fiquei realmente pasmo com a qualidade desse trabalho. Era como se eu, cronista esportivo e pousadeiro, tivesse reformado, digamos, a Tabela Periódica. Fico a imaginar o jerico apresentando sua ideia aos demais jericos, todos a provar mais uma vez que de onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Morre-se de medo da inteligência artificial, mas o que mata pra valer é a burrice real.

Ainda bem que sobrevivemos a ela, porque ia ser dureza uma eliminação pela sexta melhor campanha, esta já classificada, quando éramos a primeira ou segunda. Agradeça, pois, ao incrível Hulk, que certamente buscou em Flash a inspiração para vencer na corrida o Usain Bolt, quer dizer, o Fabrício Bruno. Sem contar o Cuello que tiramos da cartola.

Vamos agradecer também ao Lyanco, que, segundo o Alexandre Mattos, atingiu com a cabeça o cotovelo de Gabigol, o verdadeiro Gabriel Menino. Gabi Sem Gol acabou expulso de forma equivocada depois que o VAR, composto por parentes do Cuca, chamou o árbitro para revisar o lance. Parentes serpentes!

O safado do juiz, assim como a parentada do Cuca, tampouco viu a tentativa de homicídio qualificado, sem chance de defesa para a vítima, praticado por Lyanco contra Dudu. Mattos não comentou sobre o braço que se desloca em direção à pisada de Lyanco. Nesse ponto deu uma de João sem braço. Melhor assim, pois teria de dar o braço a torcer, o que Dudu já havia feito antes com a ajuda do nosso Lyanco. No mais, vai cagar no Mattos!

Fato é que sobrevivemos com galhardia naquele 9/2, 2 gols do Hulk, o primeiro deles aos 9 do 2º tempo – Hulk tem agora um total de 9 gols contra o Crüzëirö, sua vítima preferencial. De novo, o cruzeirense fez como São Tomé e compareceu em grande número ao Mineirão – foi ver para crer. “Vim, vi e perdi”, teria repetido a amigos um habitué que prefere os clássicos, a chamada “testemunha ocular da história”.

Não me pergunte por que, hoje, o Atlético enfrenta a Tombense na semifinal, ou seja, nóis, a segunda melhor campanha, contra eles, a primeira melhor – não me pergunte, pois estou ocupado com a reforma da Tabela Periódica. Deus me livre repetir o episódio do Afogados! Não podemos nem cogitar cair em Tombos, onde se dará o jogo de volta. O negócio é tombar os caras em casa, aí quando chegar em Tombos é só aquele empurrãozinho no abismo.

Na outra semifinal, o projeto MAGA anda a todo vapor – Make América Great Again! Para tanto, era fundamental que o Mequinha pegasse o Crüzëirö, esse saco de pancadas, esse Canadá e México do futebol mineiro segundo o imperialismo americano.

Além do Fantasma do Rebaixamento, o Crüzëirö ainda tem de lidar com o Fantasma do América e o Fantasma do Hulk, Ave Maria, só Jesus na causa! Além de outros fantasmas aleatórios, como esse que apareceu esta semana pra puxar o pé do pessoal na forma de uma lavanderia do PCC. Eu tava com saudade do arquifreguês nas páginas policiais, espero que continue, afinal é preciso recuperar o espaço perdido durante a campanha do tri.

Nós, que não temos nada com isso, vamos de Tombense e Tocantinópolis enquanto aguardamos o Mequinha. E não me venha você com Champions League! Faça como o Cássio e agarre a oportunidade de prestigiar o nosso futebol. Gaaaaaalooo!!!