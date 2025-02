Em meio a batalha judicial com marca de Messi, astro do WWE desafia o jogador para luta (Logan Paul desafiou o astro argentino para luta )

O influenciador norte-americano Logan Paul, irmão mais novo do pugilista Jake Paul e astro da WWE, desafiou o futebolista argentino Lionel Messi para uma luta de boxe.

As celebridades vivem um confronto judicial por acusação de cópia. O camisa da 10 do Inter Miami é sócio da empresa de bebidas energéticas Más+. Após o lançamento do produto em 2023, muitas pessoas apontaram as semelhanças do design e identidade visual da marca com a Prime, companhia do mesmo segmento que tem Logan como um dos donos.

A Más+ processou, em outubro de 2024, a empresa do YouTuber estadunidense após supostamente ser pressionada para mudassem as embalagens do produto.

Posteriormente, a Prime respondeu com um processo contra a empresa de Messi por plágio.

“Irmão, vocês copiaram a gente. Todo mundo viu, eles viram o que vocês fizeram. Nós fomos processados, espere um segundo, isso é injusto. Obviamente nós processamos de volta. Se não pode superar o melhor, você precisa ser o melhor, mas isso é ilegal. É o nosso design. Nós estamos nos defendendo e isso é assédio?”, afirmou.

“Brincadeiras a parte, eu juro que eu vou considerar desistir do processo, mas só se… Logan Paul x Messi. Vejo você no ringue, irmão”, finalizou.

Logan Paul x Jake Paul

Jake e o irmão Logan anunciaram que vão se enfrentar em uma luta de boxe em 27 de março deste ano.

Em novembro de 2024, Jake superou a lenda do esporte Mike Tyson em uma luta profissional, nos Estados Unidos.

Já Logan tem menos experiência na modalidade que o irmão. Ele enfrentou o ex-astro do boxe Floyd Mayweather em uma luta de exibição em 2021.





