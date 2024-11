Maradona e Messi, Racing, Galo e Botafogo

Buenos Aires respira o futebol de uma forma intensa e peculiar. Na verdade, já respirava Maradona e agora respira Messi. Nas paredes mais insuspeitas, nos altares mais improváveis, lá estão ambos, onipresentes, tratados como santos. Maradona, o santo do pau oco, que sabemos bem. Messi, o bom rapaz. Num futuro não muito distante, é capaz de a Argentina cultuar um deus com duas cabeças.



Esta semana, os argentinos cuidaram de botar um ingrediente a mais nesse caldo onde vivem mergulhados: o Racing ganhou. A história de superação do clube, que por alguns dias teve decretada a sua falência e desaparecimento, parece encontrar um paralelo com o percurso recente da seleção – que não ganhava nada e agora ganha tudo.

É também uma inspiração e alento para o povo argentino, cada vez mais empobrecido, submetido a uma classe política que teima em distanciar o país de suas glórias do passado. Desde o título da Copa Sul-Americana, Messi e Maradona dividem espaço com as camisas do Racing.

Por motivo óbvio, tratei de adquirir uma flâmula. Sim, uma flâmula, porque uma camisa, como tudo mais, custa aqui o olho da cara e mais uma córnea. Também por motivo óbvio, o atleticano é celebrado pelo torcedor do Racing a cada esquina em que se cruzam.

O torcedor do Boca transformou-se, igualmente, em um aliado, esse por motivos de River Plate. Ao contrário de Arthur Jorge, as crianças adoram o Deyverson. Estava almoçando, ontem, em um restaurante no bairro Palermo, quando três meninos perceberam a minha camisa do Galo. Imediatamente, puseram-se a alongar a perna esquerda, a que respondi, claro, puxando também a minha canhota.

A essa altura, não são tantos os atleticanos e botafoguenses a se misturarem a Messi, Maradona e o Racing. Vamos, eu e Francisco, contando as aparições e estabelecendo um ranking. Estamos em vantagem, mas temo que o botafoguense, sempre dado às intelectualidades, esteja recluso nos museus e livrarias, em grande contingente. Nós somos mais facilmente localizados nos bares e biroscas onde já se grita Galo a cada copo quebrado no chão. O botafoguense está tenso, taciturno e macambúzio. Nós, bem, nós estamos bêbados e felizes.

Eu e meu filho nunca deixamos de cumprimentar muito amigavelmente os botafoguenses, porque essa me parece a fórmula perfeita para confundir-lhes o psicológico já um tanto atrapalhado (escrevo antes do jogo com o Palmeiras pelo Brasileirão, então não sei se a coisa se ajeitou ou desandou de vez).

Sempre retornam nossas saudações de forma muito afável, reafirmando minha impressão de que não há um único botafoguense no mundo que não seja gente fina – se tem eu desconheço. Para causar ainda mais dano, me despeço estimando uma “boa sorte”. Em seguida, rogo-lhes as piores pragas, como se eu fosse o Vanderlei e eles, o Fábio. Ou seja, pelas costas. Seremos campeões!