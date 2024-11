Atlético x Botafogo: Paulinho minimiza provocações de Textor e sai em defesa de Everson (Paulinho, atacante do Atlético)

O clima de Libertadores já paira no ar. Após o empate com o São Paulo por 2 a 2 pelo Brasileiro, nesse sábado (23/11), Paulinho rebateu as provocações de John Textor, dono do Botafogo, adversário do Atlético na final do torneio continental.

Para Paulinho, os comentários do dono do clube carioca são uma tentativa de desestabilizar a equipe alvinegra. Apesar disso, frisou que as alfinetadas “não influenciam muito” no confronto do próximo sábado (30/11).

“Nós temos um sonho, nós temos um foco, que é chegar no dia 30 e jogar da melhor forma que a gente pode jogar para buscar o nosso sonho. Ele não joga. Ele ‘tá’ de fora, então, ele vai tentar fazer com que a gente se desestabilize, mas nada tira o nosso foco”, disse Paulinho na zona mista.

O atacante do Galo também saiu em defesa de Everson e fez questão de ressaltar a importância do goleiro, um dos “alvos” dos comentários de Textor, para o clube.

“O Everson é um cara muito experiente, ‘tá’ agarrando muito. Vale lembrar que hoje é um dos melhores goleiros do Brasil, e ‘tá’ nos ajudando muito. A gente confia muito nele. Vamos com tudo”, finalizou.

John Textor x Everson

Nesse sábado (23/11), após o empate com o Vitória por 1 a 1, o dono do Botafogo comentou a confusão do último jogo entre Botafogo e Atlético pelo Campeonato Brasileiro, e citou Everson, goleiro do Galo.

“Aparentemente, eu estava alugando um apartamento na cabeça dele [Everson] por um tempo. Vivendo na cabeça dele. Ele fez um comentário sobre eu criar barulho fora do campo sobre arbitragem. Eu não faço isso.”

“Eu acho que todos vocês que seguiram a história de manipulação de jogos nos últimos anos sabem que eu apoio os árbitros. Quero ver eles receberem um pagamento melhor, treinamento melhor.”

Final da Libertadores

Atlético e Botafogo brigam pelo título da Libertadores no próximo sábado (30/11). A decisão será no Monumental de Nuñez, na Argentina, a partir das 17h (de Brasília).

