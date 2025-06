MC Tuto anuncia álbum Levada do 2T com grandes nomes do funk e promessa de maturidade sonora

SIGA NO





O funk nacional se prepara para receber um dos lançamentos mais aguardados do ano. O artista paulista MC Tuto, um dos principais nomes da nova geração, anuncia a chegada do seu novo álbum, intitulado Levada do 2T, marcado para a próxima quinta-feira (05) nas principais plataformas de streaming.

Com uma proposta que combina vivência, autenticidade e evolução artística, o projeto é composto por 10 faixas inéditas e uma seleção de colaborações que reforçam a potência e a diversidade do funk brasileiro atual. Entre os nomes convidados estão MC Hariel, Xamã, MC IG, Vulgo FK, MC Ryan SP, MC Paulin da Capital, MC Joãozinho VT, MC Cebezinho, MC Negão Original, MC Nego União, entre outros.

“Esse álbum fala sobre crescer com responsabilidade, sem esquecer de onde a gente veio. É sobre estilo, superação, visão e o momento que eu tô vivendo agora como artista e como homem”, comenta Tuto.

Além das letras que tocam temas como lealdade, ambição, vivência de rua e conquistas pessoais, Levada do 2T também se destaca pela diversidade de produções sonoras, com assinaturas de DJ Glenner, DJ Gu, Deejay RB, DJ Yuri Perdrada, DJ GB do Dick, Wall Hein, DJ Oreia, entre outros produtores que imprimem identidade a cada faixa.

O projeto marca uma nova fase na trajetória de MC Tuto, que tem se consolidado não apenas como hitmaker, mas como voz ativa dentro da cultura periférica, refletindo em sua arte as complexidades, os dilemas e as conquistas de quem transforma a própria realidade por meio da música.

Um lançamento estratégico

A divulgação do álbum vem sendo construída com ações assertivas de mídia e posicionamento, incluindo uma recente entrevista exclusiva na sede da Billboard Brasil, que repercutiu em mais de 40 portais nacionais — sinalizando a força do artista dentro e fora das plataformas.

Levada do 2T reforça o lugar de MC Tuto entre os grandes nomes do cenário atual e entrega uma obra que deve impactar não só os fãs do funk, mas todos que acompanham a transformação estética e lírica do gênero.

