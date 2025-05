Virgínia e Zé Felipe vão voltar? Vidente faz previsão bombástica!

A separação de Virgínia Fonseca e Zé Felipe pegou o Brasil de surpresa nesta semana — e movimentou toda a web. O casal, símbolo de sucesso, família e ostentação, comunicou o fim da relação após quase 5 anos juntos e duas filhas. Mas se engana quem acha que a história terminou por aqui. Segundo o vidente e místico das celebridades Robério de Ogum, a separação não será definitiva. Pelo contrário: "Eles vão reatar. É amor de outras vidas."



Em nova previsão polêmica, Robério revelou que o casal tem uma missão espiritual profunda e cármica, e que o afastamento é apenas uma turbulência passageira.



"O plano espiritual mostra que o carma dos dois é muito forte. Eles reencarnaram para viver esse amor. E vão continuar vivendo esse sentimento. Essa separação não vai se concretizar. É apenas uma pausa, um respiro. Amor de outras vidas não termina assim”, afirma.



Virgínia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento com mensagens públicas, sem escândalos, mas com um tom melancólico. Para o vidente, a influenciadora já vinha dando sinais nas redes de que algo estava fora do lugar, enquanto Zé se manteve mais reservado. A notícia abalou os fãs — e abriu espaço para especulações sobre o real motivo da separação.



O místico, conhecido por aconselhar famosos, reforça que o casal precisa de equilíbrio espiritual para lidar com as consequências do sucesso e das pressões da vida pública.



"Todo carma tem seu lado positivo, mas também traz ataques espirituais. Tentação, excesso, ambição... Tudo isso rouba a paz de espírito. E foi isso que os abalou. Eles cresceram demais. As tentações também foram demais. A pressa de crescer também. Eles vão passar por muitas turbulências, mas acredite: vão voltar”, crava.



Mesmo assim, o vidente garante que o casal tem uma missão muito maior para cumprir e que a reconciliação será rápida. “O sentimento não acabou. Eles vão se reaproximar, vão reatar, e isso será uma nova fase para os dois. É um momento de perturbação apenas. Os dois precisam olhar mais para a relação e não só para o sucesso”.



Vale lembrar que Robério de Ogum já havia previsto essa separação meses atrás, mas sempre destacou que seria algo passageiro. Entre suas previsões mais comentadas está a reconciliação de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank após crise em 2012, a vitória de Juliette no BBB 21, antes mesmo do programa estrear, a separação de Zezé Di Camargo e Zilu e o retorno de Lula à presidência, antes mesmo das pesquisas eleitorais.



Agora, ele joga a real sobre o casal do momento: "Eles vão estar sempre juntos, O amor não morreu — está apenas em silêncio. O reencontro vai acontecer e será ainda mais forte. Mas para isso, o casal precisará mergulhar no espiritual, buscar proteção e frear os excessos que os afastaram”.



