PODER DO NETWORK — O MAIOR EVENTO PARA IMIGRANTES NOS EUA ESTÁ DE VOLTA!

Fundado por Bruno Avelar, o evento cresceu e se tornou um verdadeiro movimento entre os imigrantes nos Estados Unidos. Ele conta com a força e a visão de André Carvalho e Raphael Carvalho, referências de empreendedorismo para imigrantes, agora sócios do evento e também palestrantes confirmados.André Carvalho vai subir ao palco para compartilhar sua experiência com uma liderança que transforma pessoas e resultados, revelando os princípios que o levaram a construir empresas que funcionam sem depender da sua presença.Raphael Carvalho, por sua vez, vai trazer as viradas de chave que fizeram ele e André construir empresas multimilionárias começando do zero, como imigrantes que chegaram sem dinheiro, sem conhecimento e sem inglês.E não para por aí.Tiago Brunet, Pablo Marçal, Natália Beauty e outros grandes nomes do Brasil também sobem ao palco para compartilhar estratégias, experiências e ferramentas práticas para quem quer prosperar fora do país.O Poder do Network é mais do que um evento. É um ponto de virada.E você pode fazer parte disso.Garanta sua vaga e venha se conectar com quem está construindo o impossível fora do Brasil.