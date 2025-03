Allan Souza, do Flamengo, engata romance com ex de Cauã Reymond

O jogador Allan Souza, do Flamengo, está no centro dos holofotes novamente, mas desta vez, por sua vida amorosa. Enquanto enfrenta um divórcio conturbado com Jordana Holleben, que resultou até em uma medida protetiva contra ele, o volante encontrou um novo amor: a dentista Luiza Watson, ex-namorada de Cauã Reymond e que também teve um breve envolvimento com Gabriel Medina no fim do ano passado.

Os dois se conheceram no início de fevereiro, logo após um desentendimento entre Allan e a ex-mulher. Segundo fontes próximas ao atleta, o interesse partiu do próprio jogador, que começou a interagir com Luiza pelo Instagram.

"Ele está encantado com ela, pagando paixão mesmo", revelou um amigo do craque. O romance começou após um jantar no Rio de Janeiro, onde rolou o primeiro beijo. Desde então, os dois têm se encontrado sempre que a agenda permite.

O relacionamento, no entanto, enfrenta desafios. Luiza, que é de Juiz de Fora (MG), se mudou recentemente para o Rio de Janeiro, mas ainda mantém uma rotina agitada. Já Allan precisa dividir o tempo entre treinamentos e viagens com o Flamengo.

"O único problema tem sido a agenda dos dois, porque muitas vezes ela não está na cidade e ele viajando com o time ou treinando", contou a fonte.

Enquanto isso, o divórcio de Allan segue repercutindo. O jogador se envolveu em uma briga com a ex, o que levou Jordana a solicitar uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha.

