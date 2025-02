FP do Trem Bala aquece carnaval em Belo Horizonte com shows em fevereiro

O DJ, cantor e produtor FP do Trem Bala promete esquentar o carnaval de Belo Horizonte com apresentações imperdíveis no mês de fevereiro. O artista se apresenta na próxima sexta-feira, dia 7 de fevereiro, na Estação 1211, localizada na Savassi, e também em outros dois eventos, agitando o público de BH e região.

Além da performance na Estação 1211, FP do Trem Bala faz show no Rust Music Bar, em Belo Horizonte, no dia 14 de fevereiro, e no Parque de Exposições de Simonésia, no dia 15 de fevereiro. Com um repertório cheio de sucessos como o hit "Vamos Pra Gaiola", parceria com Kevin O Chris, que acumula mais de 134 milhões de streams no Spotify e 105 milhões de visualizações no YouTube, o artista promete muita energia nas apresentações.Desde o sucesso de "Vamos Pra Gaiola", FP tem conquistado a cena funk com faixas como "Ela Vem" e "Brota No Meu Setor", colaboração com Rodrigo da CN e DJ Zygão.

"Tô chegando pra fazer aquele baile que a galera gosta, com muito som e só as brabas no set. Vai ser uma noite de muita música e diversão!", diz FP, convidando os fãs para curtir os shows.





Dia 7/02 (sexta) - Estação 1211 - Belo Horizonte, MG

Dia 14/02 (sexta) - Rust Music Bar - Belo Horizonte, MG

Dia 15/02 (sábado) - Parque de Exposições - Simonésia, MG

Os ingressos já estão disponíveis.