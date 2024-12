Hospital Sagrada Família de Araguari atenderá municípios da região

O Hospital Universitário Sagrada Família (HUSF), localizado em Araguari, passará a atender pacientes de municípios vizinhos, como Conceição das Alagoas, Vazante, Fronteira, Nova Ponte, Santa Juliana, Delta, Planura e Capinópolis.

O objetivo principal é reduzir as filas para exames e cirurgias eletivas, oferecendo um atendimento mais ágil e eficaz.

O deputado estadual Arnaldo Silva (UNIÃO) destacou a importância do projeto, reforçando que zerar as filas da saúde vai além de uma questão do mandato, mas sim, um ato de humanidade.

“Quem sofre, tem pressa. Não podemos aceitar que as pessoas aguardem longos períodos para receber o tratamento de que necessitam”, afirmou.

José Júlio Lafayette, gestor do Centro Universitário IMEPAC, instituição responsável pela gestão do hospital, ressaltou a missão de entregar uma saúde de qualidade, com atendimento humanizado e resposta rápida.

“Estamos preparados para oferecer um serviço no qual o paciente chegue aqui e diga: ‘Eu tenho direito a um atendimento assim’, se referindo a estrutura e ao cuidado oferecidos pelo hospital”, afirmou Lafayette.

O prefeito eleito de Capinópolis, Luciano Belchior, comemorou a iniciativa, identificando o momento como um marco para a saúde do município. Ele enfatizou que, a partir do próximo ano, as filas para cirurgias de alta e média complexidade serão eliminadas, além de consultas e exames serem realizados com maior agilidade.

“Isso não só beneficiará os cidadãos de Capinópolis, mas também os moradores das cidades próximas a Araguari”, concluiu.