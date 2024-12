Giovana Costa celebra mais de 100 mil plays em seu EP

Giovana Costa supera um marco importante em sua carreira ao alcançar mais de 120 mil plays no EP “Amor e Cicatrizes”, em apenas um mês de lançamento. O projeto, disponível em todas as plataformas digitais traz uma mistura de sertanejo romântico e toques

modernos, marcando o amadurecimento na carreira da artista.

Produzido por Beethovinho Produções, o EP traz quatro faixas, sendo três delas autorais e resgata a essência do sertanejo das décadas de 1980 e 1990, trazendo um toque atual, característico de Giovana.

“Estou muito feliz com a receptividade do público. Superar essa marca tão rapidamente é muito especial para mim, e me sinto cada vez mais motivada a seguir esse caminho, sabendo que as pessoas estão realmente se conectando com minhas músicas,” comenta Giovana.

A cantora também revela que este sucesso é apenas o começo de uma nova fase

em sua carreira. “Esse EP representa um novo momento na minha trajetória, e 2025 vem com muitas novidades para meus fãs. Estou grata por tudo o que aconteceu até aqui e mal posso esperar para compartilhar o que está por vir” completa.

Giovana promete surpreender seus seguidores com novos projetos e músicas, mantendo

sua identidade musical única, mas sempre com a intenção de continuar conquistando

corações no Brasil. Para maiores informações siga @giovanacosta nas redes sociais.