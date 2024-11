O Grupo Cadeflex, atuando no mercado de móveis corporativos desde2010, é hoje uma referência em móveis e cadeiras para escritório no Brasil.Para oferecer soluções mais completas aos seus clientes, o grupo possui uma loja conceito em Belo Horizonte. A loja é altamente especializada, e sua equipe técnica atende arquitetos, designers e decoradores ,principalmente aqueles que precisam fazer demonstrações de cadeiras ,móveis, estantes e sofás a seus clientes.Além dos móveis e cadeiras de escritório oferecidos aos clientes, a Cadeflex desenvolve projetos personalizados para ambientes corporativos ,atendendo às necessidades de cada cliente. A equipe está apta a fornecer informações sobre os diversos aspectos ergonômicos, bem como atenderaos requisitos da NR17. Assim, os clientes garantem qualidade, conforto eergonomia aos seus colaboradores, melhorando significativamente a produtividade.

Especialista em Móveis CorporativosOs móveis corporativos, projetados para o conforto e ergonomia nas empresas, podem ser personalizados. Além disso, trazem grandes benefícios ao desempenho dos colaboradores. Adaptamos o design às dimensões de cada espaço e maximizamos o uso da área disponível, tudo isso valorizando o conforto, a beleza e a qualidade.Ao definir o mobiliário corporativo, é preciso usar materiais de alta qualidade. Assim, a durabilidade e a resistência estarão garantidas. Os intenção feitos para suportar o uso intenso nas empresas, reduzindo, dessa forma, a necessidade de trocas frequentes.

Amplo Portfólio Moderno e InovadorO Grupo Cadeflex - Mobiliário Corporativo possui um amplo portfólio,o que facilita a busca por mobiliário corporativo. As soluções da empresa garantem conforto, qualidade e durabilidade, sendo essenciais para um bom ambiente de trabalho. Há muitas opções de cadeiras ergonômicas, mesas ajustáveis, móveis de aço e de madeira, mesas e outros móveis para salas de reunião, plataformas de trabalho, soluções acústicas, armários, móveis planejados e outros produtos personalizáveis.Confira também algumas das linhas disponibilizadas pela Cadeflex: A linha Easyflex traz cadeiras com curvas delicadas e harmônicas, ideais para ambientes receptivos. Elas são confortáveis e leves, com design do italiano Massimo Costaglia. A linha Opus é uma cadeira única, para quem buscas ingularidade. Ela acentua qualquer ambiente, seja residencial ou coletivo. A linha Beau Soft é atemporal, desenvolvida para criar ambientes harmônicos que transcendem o usual. Oferece vários modelos e cores. Outra opção que chama a atenção pelo conforto e leveza é alinha Dolce, com design que transmite aconchego e afeto.

É importante ressaltar que, além do design moderno, qualidade eergonomia, os móveis têm 5 anos de garantia.

Projetos Corporativos PersonalizadosMóveis sob medida criam um ambiente que reflete a personalidade e os valores da organização. A personalização permite projetar e integrar a tecnologia necessária para um trabalho moderno e confortável. O Grupo Cadeflex tem uma equipe técnica altamente especializada, que inclui arquitetos e outros especialistas. Eles conhecem os requisitos para o ambiente corporativo ideal para o seu negócio.Para melhor atender nossos clientes, não medimos esforços.Buscamos entender suas necessidades e propor a solução mais adequada e personalizada para cada negócio.Transforme seu trabalho com os móveis da Cadeflex. Eles oferecem conforto e estilo incomparáveis.

Conheça a Loja Cadeflex A loja está localizada na Avenida Raja Gabaglia, 3605, no bairro SantaLúcia, BH. A fidelidade dos clientes e os resultados de pesquisas de NPS colocam a Cadeflex como a melhor loja de móveis corporativos da capital ,oferecendo um espaço sofisticado e inovador.

O Grupo Cadeflex tem quase 15 anos de mercado e já atendeu mais de 15mil empresas de vários portes. Destaca-se pela confiabilidade e pelo atendimento aos clientes, com projetos exclusivos para ambientes corporativos. Sua loja conceito amplia as opções para seu público e ainda dispõe de um amplo portfólio que inclui móveis do renomado designer italiano Massimo Costaglia. As diversas soluções e a capacidade de atendimento especializado consolidam sua posição como líder em móveis de escritório e reafirmam seu compromisso com a excelência e a inovação.Venha conhecer o espaço Cadeflex e receber o melhor atendimento de BeloHorizonte.Grupo Cadeflex – Atendimento personalizado, ambiente otimizado humanizado.Acesse:https://cadeflex.com.br/