A influencer digital Eduarda Jochims, que foi impedida de criar conta bancária por ser bonita demais, chamou a atenção da revista Playboy e recebeu convite para ser capa internacional. Recentemente, ela foi confundida com uma inteligência artificial durante tentativa frustrada de abrir uma conta no app do banco. O caso repercutiu inclusive em tabloides no exterior.

Por conta do caso, a publicação queria a brasileira na capa com um ensaio nu, inédito e intimista. Antes mesmo da polêmica, Eduarda já tinha sido sondada por outras revistas como Sexy e SpicyFire, mas nunca fotografou sem roupa. Ela também recusou as plataformas sensuais por ter outro foco de carreira como influenciadora e modelo.

“Além de ser um cachê vergonhoso, não faz parte dos meus planos, dos meus objetivos. Quero uma carreira na TV, algo no empreendedorismo, não quero ficar rotulada. Se fosse uma boa grana e um ensaio de bom gosto, algo mais artístico, até toparia. Mas tirar a roupa assim não é para mim. Nós, modelos brasileiras, precisamos nos valorizar mais”, opina.

Cotada para um novo concurso de beleza, Eduarda diz que tem planos nas passarelas e não nega o interesse em um reality show. “Quero me jogar em novos projetos e experiências. Nunca estive em concurso, gosto da competição, da adrenalina, da emoção dos votos. Vou me preparar para isso, em 2025 vou buscar o título de Miss Brasil”, anuncia.

Enquanto isso, a influencer aposta em conteúdos de beleza, moda e viagens nas suas redes. Eduarda ainda mostra seu lifestyle, postando sobre treinos e cuidados estéticos. “É uma forma que encontrei para inspirar outras mulheres e criar uma intimidade com meus seguidores. Mais do que o sensual, tenho conteúdo também”, provoca.