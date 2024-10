O Grupo Nemesis vem ganhando destaque global no mercado imobiliário por seu modelo de alavancagem patrimonial, que possibilita aos investidores adquirir imóveis sem a necessidade de entrada inicial. Através do uso de capital de terceiros, a empresa garante que a renda gerada por aluguéis cubra as parcelas de financiamento, tornando o processo mais acessível e seguro para quem deseja investir no setor.

Sob a direção de Cristian Ruan, o CEO da empresa, o Grupo Nemesis busca democratizar o acesso a investimentos rentáveis e seguros. "Nosso objetivo é ampliar as oportunidades financeiras, permitindo que mais pessoas construam um futuro financeiro estável", afirma Ruan. Desde a sua criação, a empresa já auxiliou milhares de investidores em 32 países, oferecendo serviços que incluem desde a obtenção de crédito até a gestão de locação dos imóveis adquiridos.

Transparência e eficiência são pilares fundamentais nas operações do Grupo Nemesis, que atua em um mercado altamente competitivo. A empresa oferece a seus clientes um suporte completo e personalizado, garantindo a exploração de oportunidades imobiliárias com total confiança. O foco é na criação de soluções que auxiliem na construção e consolidação de patrimônio de forma sólida e sustentável.





Embora não seja uma instituição financeira, o Grupo Nemesis opera como uma plataforma de intermediação bancária, facilitando o acesso a consórcios e financiamentos. Seguindo rigorosamente as normas do Banco Central do Brasil, a empresa realiza avaliações de crédito com base nas políticas das instituições parceiras. Além disso, os clientes recebem informações detalhadas sobre as condições dos produtos, como taxas de juros e prazos, assegurando transparência em cada etapa do processo.

Cristian Ruan também destaca que a atuação da empresa vai além dos consórcios, abrangendo um leque diversificado de produtos financeiros, como home equity, empréstimos com garantia imobiliária, financiamentos e até participação em leilões. Essa diversificação amplia as opções disponíveis aos clientes e fortalece o papel do Grupo Nemesis como uma referência no mercado de crédito e soluções patrimoniais.