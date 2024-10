Na última quinta-feira (26), São Paulo foi palco de uma noite de solidariedade com a realização do leilão beneficente organizado pelo projeto Fight For Life, criado com o objetivo de ajudar as vítimas das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. O evento, que é um projeto dos Irmãos Nogueira, contou com a participação de grandes nomes do esporte e do entretenimento, foi apresentado oficialmente por Bruno Avelar, uma das figuras mais engajadas na ação.

Bruno Avelar destacou a importância do projeto e a união das personalidades envolvidas: “O 'Fight For Life' não é apenas uma iniciativa de caridade, mas um movimento que reúne forças para reconstruir vidas. Cada contribuição, cada item leiloado, significa esperança para quem perdeu tudo. Estar aqui hoje, ao lado de tantas pessoas dispostas a ajudar, me faz acreditar que juntos podemos fazer a diferença.”

Entre os convidados especiais estavam figuras de renome como o lutador de MMA Rodrigo Minotauro, os ex-jogadores de futebol Dunga e Zé Roberto, além de empresários e voluntários que se uniram à causa. Minotauro, um dos idealizadores do projeto, também enfatizou a importância da ação para a recuperação das famílias atingidas. O lutador, que tem se dedicado pessoalmente ao projeto, reforçou a urgência em garantir moradia e dignidade para as pessoas desabrigadas.

O leilão reuniu itens e experiências exclusivas que chamaram a atenção dos participantes. Entre os principais destaques estavam uma experiência com Minotauro no UFC em Las Vegas, incluindo ingressos para assistir à disputa do cinturão dos meios pesados, encontros com campeões como José Aldo e Alex Poatan, e jantares com grandes nomes do futebol, como Dunga, Lucas Moura e Zé Roberto. Também foram leiloados pranchas do campeão olímpico de surfe Ítalo Ferreira, camisas de times como Corinthians e Palmeiras, e peças memoráveis da carreira de Minotauro, como o troféu de campeão do PRIDE.

Além desses itens esportivos, o leilão também contou com raridades da cultura pop, como um conjunto de itens exclusivos da Xuxa, incluindo um livro de coleção que chamou a atenção de colecionadores. Todo o valor arrecadado no leilão será destinado à continuidade do projeto Fight For Life, que tem como principal objetivo a construção de casas para as famílias desabrigadas no Rio Grande do Sul. O foco agora é garantir que essas famílias possam retomar suas vidas com dignidade e segurança.

O evento não se resumiu apenas ao leilão, mas também reforçou a importância de ações sociais coordenadas, unindo forças de diferentes áreas. Bruno Avelar concluiu o evento afirmando: “Cada um que esteve aqui hoje demonstrou que a solidariedade pode ser um agente transformador. Nossa missão vai além de um evento; é um compromisso com a reconstrução de vidas.”