A famosa cartomanteIzadora Moraisfez uma previsão surpreendente sobre o polêmico caso envolvendo a advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Segundo Izadora, uma armadilha teria sido orquestrada por uma mulher específica com o objetivo de colocar Deolane atrás das grades. De acordo com a vidente, essa revelação será apenas o começo de muitas outras que virão à tona, incluindo a prisão de um homem ligado ao caso, possivelmente envolvido em esquemas de lavagem de dinheiro.

Em sua leitura,Izadora Moraismenciona que há dois homens e uma mulher diretamente envolvidos no desenrolar dos acontecimentos. Esses indivíduos, segundo ela, têm grande influência sobre o destino de Deolane. A vidente também revelou que, apesar de todos os indícios, ainda há muitos segredos ocultos, mas que, em breve, tudo será revelado. O mistério em torno do caso promete ganhar novas dimensões conforme as investigações avançam e mais detalhes emergem.

Um dos pontos mais intrigantes da previsão foi a menção a um advogado que, de acordo com Izadora, desempenhará um papel crucial na tentativa de libertar Deolane. No entanto, ela alerta que a soltura pode não ocorrer de imediato. Mesmo com os esforços do defensor, Deolane deverá permanecer mais algum tempo detida, conforme indicam as cartas lidas pela cartomante.