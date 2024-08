Na última segunda-feira, 29, a influenciadora Babi Muniz compartilhou o álbum de fotos da sua viagem com seu filho para conhecer a Disney pela primeira vez. A modelo e atriz está em Orlando com o seu filho Pedro anos, de cinco anos, e a sua irmã.

“Eu sonhei desde quando o Pedro nasceu de viver esse momento mágico de trazê-lo para conhecer a Disney, e sempre me falaram que seriam dias mágicos, e está sendo. Não tem dinheiro no mundo que pague viver momento como esse ao lado do meu filho, fico babando vendo os olhos dele brilhando a cada experiência”, detalhou.

Ela também falou que está voltando a ser criança com essa viagem e aproveitando para ficar mais “off” nas redes sociais.

“Ele e eu estamos nos divertindo muito, estou voltando a ser uma criança (risos). Estou nessa viagem vivendo primeiro e postando depois. Ontem, até algumas seguidoras cobraram que não tenho postado quase nada!”, explicou.

Babi Muniz ganhou notoriedade nacional ao integrar o time fixo do extinto programa de TV “Pânico”. Depois da sua saída do projeto, ela migrou a sua carreira para as redes sociais, onde acumula mais de 5 milhões de seguidores somados.