O Dr. Cadu Salomão, renomado oftalmologista de Belo Horizonte, tem se destacado no campo da cirurgia refrativa, proporcionando uma nova visão e melhor qualidade de vida para seus pacientes. Médico oftalmologista pela Santa Casa BH, Dr. Cadu acumula anos de experiência e especialização em oftalmologia, dedicando-se a corrigir problemas visuais como miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia, livrando os pacientes dos óculos e lentes de contato.



A cirurgia refrativa, realizada por Dr. Cadu, é um procedimento rápido e seguro. Utilizando tecnologia de ponta, o laser aplicado dura apenas alguns segundos, e a cirurgia em si não leva mais do que 10 minutos. O procedimento é indolor e a recuperação é rápida, permitindo que os pacientes voltem às suas atividades diárias em pouco tempo. Além da precisão técnica, Dr. Cadu Salomão preza por um atendimento humanizado, garantindo que cada paciente se sinta acolhido e seguro durante todo o processo.



"A cirurgia refrativa é um investimento em qualidade de vida," afirma Dr. Cadu. "Meus pacientes podem desfrutar de atividades como assistir filmes, praticar esportes e dirigir sem a necessidade de óculos, o que transforma completamente o dia a dia deles." Com uma abordagem focada na segurança, resultados eficazes e assistência contínua, a clínica oftalmológica do Dr. Cadu Salomão tem se tornado referência em Belo Horizonte e atraído pacientes de diversas regiões.



Além da cirurgia refrativa, Dr. Cadu também é especialista em cirurgia plástica palpebral (blefaroplastia), procedimento que remove excessos de pele e bolsas de gordura ao redor dos olhos, rejuvenescendo o olhar dos pacientes. Esta cirurgia é especialmente popular por sua rápida recuperação e cicatrizes praticamente imperceptíveis, oferecendo um olhar mais bonito e jovem para homens e mulheres.



Com 38 anos de idade e uma carreira em ascensão, Dr. Cadu Salomão continua investindo em novas tecnologias e aprimorando suas técnicas para oferecer o melhor tratamento aos seus pacientes. Seus hobbies, como ver filmes, malhar e jogar tênis, refletem seu compromisso com uma vida equilibrada e saudável, valores que ele também transmite em sua prática médica. "Meu objetivo é proporcionar uma nova visão e um novo olhar para todos os meus pacientes," conclui Dr.CaduSalomão.