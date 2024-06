Hoje (4), o influenciador mineiro, Brenno Faustino fez um desabafo em suas redes sociais sobre empresas o buscarem apenas em datas em que é necessário ter representatividade. Diversas empresas buscam por criadores de conteúdo em ocasiões de festividades, ao abrir a famosa caixinha de perguntas em seu Instagram, o jovem foi questionado "Vai fazer alguma campanha de Dia dos Namorados?"





Entre uma pergunta e outra, o influenciador respondeu "Bem que eu gostaria, eu não sou a cota e não vou representar marcar nenhuma apenas em datas convenientes. Acho muito feio o que fazem nessas datas comemorativas, sabe? Só porque eu tenho um relacionamento homoafetivo, querem me chamar para o Dia dos Namorados? Me Poupe! Acho uma pena que ainda exista muitos influenciadores que se sujeitam a esse tipo de proposta, mas eu decidi a não aceitar. Prefiro ter poucas publicidades ou até mesmo nenhuma do que mostrar para as pessoas que a marca é uma coisa que ela não é", escreveu e respondeu Brenno a coluna.







Pode até parecer besteira o relato do influenciador, mais a prática de marcas buscarem por influenciadores em datas específicas é mais normal do que parece. Em datas em prol da comunidadeLGBTQIAPN+ e Dia dos Namorados, buscam por pessoas que tem relacionamentos homoafetivos para pregarem a diversidade dentro da empresa, em datas que repudiam alguma situação, buscam influenciadores que falam o ano todo sobre a temática para contratar no mês ou dia especifico para parecer que a empresa também acredita na situação.