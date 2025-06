Por Isabel Gonçalves

“Não compre esse produto em qualquer lugar a não ser aqui no TikTok Shop!” A nova funcionalidade do app de vídeos curtos mais famoso do mundo mal chegou no Brasil e os produtos já inundaram o feed principal. A for you virou a nova 25 de março e tem até influencer fazendo bico de puxador (aqueles caras que te chamam pra entrar e conhecer o produto).

Prometendo uma revolução no e-commerce, o TikTok Shop veio com preços abaixo da concorrência e uma experiência de compra rápida e fácil. Isso tudo sem parar de ver os vídeos de dancinha.

O que é o TikTok Shop?

O TikTok Shop é uma plataforma de vendas integrada ao aplicativo de vídeos. Em outras palavras, é a área de comércio do TikTok. Como se o reels do Instagram e a Shopee se juntassem num único aplicativo. Os produtos aparecem na parte de baixo do vídeo e para comprar é só clicar na sacolinha laranja, pagar e pronto. Fácil assim, sem nem precisar sair do app.

Tik Tok Shop no brasil

Sendo a quarta rede mais acessada do país, dados mostram que 80% dos usuários abrem o app pelo menos uma vez no dia. Isso mostra que além do arroz com feijão e da novela, o TikTok também passou a fazer parte da rotina dos brasileiros.

Apesar disso, o Brasil foi o 12° a receber a nova funcionalidade, que foi ao ar no dia 8 de maio. O pessoal do Santander projeta que o TikTok Shop vai movimentar cerca de R$39 bilhões aqui no Brasil até 2028.

Como funciona o TikTok Shop?

Ainda não existe uma página exclusiva para o e-commerce, toda a transação acontece no feed principal de vídeos (a for you), nas lives ou nos perfis das lojas. Para comprar, você tem três alternativas:

Clicar no produto específico indicado no vídeo. Desse jeito você pode adicionar o produto no seu carrinho ou comprar na hora mesmo.

Ir no perfil da marca ou loja que quiser e ver todos os produtos disponíveis para compra, no que eles chamam de “vitrine”.

Assistir as lives shops, transmissões ao vivo que os vendedores mostram os produtos e comentam sobre eles. E aí você pode comprar o produto que eles tão mostrando naquele momento.

Em nenhuma dessas opções você consegue comparar os produtos em fornecedores diferentes, como a gente gosta de fazer para economizar nos marketplaces mais conhecidos como Mercado Livre, Shopee e Amazon. Mas é só questão de tempo para que essa opção fique disponível e os produtos que o algoritmo mais achar que tem a sua cara aparecerem no topo da lista, como uma loja personalizada com base nos vídeos que você assiste.

Compra por descoberta: uma nova forma de consumir

O grande diferencial do TikTok Shop é o modelo de compra por descoberta. Funciona assim: ao invés de você ir à procura de um produto específico, o app vai te indicando o que ele mais acha que você vai gostar e você vai descobrindo produtos novos. E é aí que mora o perigo.

É muito fácil se deixar levar pelo preço baixo e o produto bonitinho. Mas o melhor desconto é aquele que você não gasta nada. Você realmente precisa do kit de perfumes para casa? Você nem mora sozinho ainda… Porque vai comprar o kit de 50 cabides de veludo sendo que você tem, no máximo, 10 casacos?

Como ativar o TikTok Shop?

Como dissemos, para comprar você não precisa fazer muita coisa, o produto chega até seu feed, você escolhe a forma de pagamento, insere seus dados e pronto… só esperar ele chegar na sua porta. Para criar uma loja o processo é um pouco diferente.

Como vender no Tiktok shop

Antes de tudo é preciso criar uma conta comercial no app do TikTok, para isso você precisa ser maior de 18 anos e ter um CNPJ, dessa forma apenas empresas, PJs e microempreendedores individuais (MEI) podem vender no app. Após criar sua conta, você já pode criar sua loja e ter acesso às ferramentas de cadastro de produtos e ao TikTok Academy, uma plataforma de conteúdos informativos que tem o objetivo de ajudar quem quer vender pela rede social.

O TikTok cobra uma comissão de 6% sobre cada venda de produto e além disso, nesses meses iniciais, o app está oferecendo cupons de desconto com 20% off para os clientes, na grande maioria dos produtos, deixando o valor deles bem abaixo do que estamos acostumados.

Conclusão: O TikTok Shop vai revolucionar o consumo?

Preços abaixo da concorrência, oferta de produtos personalizada e experiência de compra mais fácil do que nunca… isso tudo é a receita perfeita para um único resultado: consumismo. Principalmente porque os produtos atuais são aqueles bem baratinhos de casa e beleza que a gente acha que precisa e fez um bom negócio só por ter pagado metade do preço. Isso porque os alimentos e produtos para criança ainda nem chegaram no app. Imagina só o quanto de compra irresponsável vai rolar pegando o cartão dos pais escondido!

Em um cenário menos catastrófico, a chegada de mais um e-commerce incentiva a concorrência, deixando o valor dos mimos cada vez menores. Mas a dica que fica é: controle financeiro em primeiro lugar. Na sociedade em que vivemos, até o momento de relaxar e assistir uns videozinhos pode virar uma grande compra.

