Por Alexia Diniz

Natália passava horas dentro dos aplicativos da Shein e Shopee, jogando para acumular cupons de desconto. Toda vez que completava uma missão, recebia uma moedinha, um código, um cupom. E com prazo de validade curto, claro.

A ideia era irresistível: "Ganhei um cupom de R$20!". Mas o produto custava R$120. No fim das contas, Natália acabava gastando mais do que precisava, só para não "perder o desconto". Aquela gamificação, que parecia vantagem, virou rotina de consumo forçado, tudo por conta de um cronômetro na tela.

O que significa cupom de desconto?

Desconto é uma redução no preço original de um produto ou serviço. Pode ser um valor fixo ou um percentual, como 10%, 30% ou até 90%. Parece simples, mas o conceito é muitas vezes usado de forma confusa ou até manipuladora no comércio.

Além disso, existe uma forma moderna de desconto que vem ganhando espaço: o cashback. Nesse modelo, o consumidor paga o valor cheio na hora da compra, mas recebe de volta uma parte do dinheiro. Esse retorno volta para a conta do cliente ou é investido diretamente no próprio banco onde foi realizada a compra.

Como calcular um desconto?

Para saber quanto você realmente vai pagar após o desconto, basta fazer o seguinte cálculo:

Valor original x (1 - percentual de desconto)

Exemplo: Se o produto custa R$100 e o desconto é de 20%, você paga:

R$100 x (1 - 0,20) = R$80

Fácil, né? Mas é justamente aí que muitas promoções abusam, confundindo o consumidor com preços "de" e "por" que não correspondem à realidade.

imagem mostra duas etiquetas de "desconto" com o mesmo valor: 79,90. Só que uma está com a placa amarela, chamativa, como se fosse uma grande promoção, e a outra está com uma etiqueta branca, mais discreta. Ambas estão no mesmo produto. Reprodução Educando seu Bolso

Qual é o significado de pagar com desconto?

Em tese, pagar com desconto é um benefício para o cliente. Na prática, pode ser uma armadilha. Lojas frequentemente aumentam os preços antes das promoções, para depois "baixar" com o famoso falso desconto.

Um exemplo clássico é a Black Friday, que muitas vezes esconde práticas enganosas. Vários produtos aparecem com grandes descontos, mas, se você acompanhar os preços nas semanas anteriores, verá que eles foram reajustados para cima antes de “caírem” novamente no dia da promoção.

Sempre verifique o histórico de preços do produto. Ferramentas como o Buscapé e o Zoom mostram se aquele "desconto" é real ou maquiagem.

Desconto ou manipulação?

Muitas plataformas usam técnicas para fazer o consumidor comprar por impulso. Uma delas é a escassez falsa: "últimas unidades", "só hoje" ou "estoque limitado". Outra é o gatilho de urgência: cronômetro regressivo, frete grátis por tempo limitado etc.

Essas estratégias funcionam, mas são mais benéficas para a loja do que para você.

Fique de olho no valor, não só na porcentagem

Muita gente se ilude com descontos de 70%, mas paga caro mesmo assim. Um item que custa R$500 com 70% de desconto ainda sai por R$150. Mas, e se você não precisava dele?

Já um desconto pequeno, de 5% ou 10%, pode fazer diferença real em uma compra que você já faria de qualquer forma, como conta de luz ou supermercado.

Cashback: desconto direto no seu banco

O cashback é um reembolso parcial da sua compra. Por exemplo, se você compra um item de R$100 com 10% de cashback, R$10 voltam para você. Esse valor pode voltar direto para sua conta, ser direcionado para investimentos ou vir como desconto para compras futuras.

Mas cuidado, o benefício só vale a pena quando você já planejava adquirir aquele produto ou serviço. Caso contrário, o que seria uma economia vira gasto desnecessário.

Quais os tipos de cupom de desconto mais comuns?

Você provavelmente já se deparou com algum desses:

Cupom de primeira compra: muito comum no iFood, Shopee e lojas que tem cartão próprio como forma de fidelizar o cliente fazendo o cartão da loja (Riachuelo, Renner)

Cupom de frete grátis: destaque para Shein, Shopee e Amazon.

Cupom por valor mínimo: "R$20 de desconto em compras acima de R$100".

Cupons promocionais por tempo limitado: geralmente usados em datas como Black Friday ou aniversários das plataformas.

A Amazon, por exemplo, costuma oferecer cupons nas páginas dos produtos, e muita gente nem percebe. Fique atento e ative o desconto antes de finalizar a compra.

Cupom de desconto: quando vale a pena?

Códigos promocionais são ótimos aliados. Mas preste atenção:

Verifique se o desconto é aplicado no valor final , com frete e taxas incluídas;

Compare com outros sites antes de finalizar a compra;

Cuidado com cupons que obrigam gasto mínimo muito alto.

Sites como Cuponomia, Méliuz e Pelando ajudam a encontrar bons cupons, mas atenção porque vale pesquisar cupons de desconto e em outros site antes de clicar em "comprar".

A nova tendência: gamificação de desconto

Muitas plataformas, como Shein, Shopee e Aliexpress, estão usando jogos e desafios como forma de conceder descontos. O cliente é incentivado a "cumprir missões" no app, como compartilhar links, fazer check-in diário ou convidar amigos, para acumular moedas e cupons.

Essa gamificação prende o consumidor no ecossistema da loja e faz com que ele compre com frequência, muitas vezes sem planejamento. Apesar de parecer divertido, é uma técnica que usa o comportamento humano a favor do consumo, e isso exige atenção redobrada.

Os caçadores de descontos

Tem gente que faz disso um estilo de vida. No Brasil, comunidades inteiras se organizam para encontrar os melhores cupons, ofertas-relâmpago e erros de preço.

Nos EUA, isso virou reality show: "Extreme Couponing" mostra pessoas que conseguem comprar carrinhos de supermercado cheios pagando quase nada.

Por aqui, apesar de não ser tão extremo, sites como o Caçadores de Ofertas mostram que os brasileiros têm talento para economizar.

Conclusão: desconto bom é o que faz sentido para você

Desconto é ferramenta, não mágica. Quando usado com consciência, ele ajuda a economizar. Quando usado por impulso, é só mais uma forma de perder dinheiro achando que está economizando.

E o mais importante: nem sempre estamos conscientes dessas decisões. Muitos descontos ativam gatilhos mentais que influenciam nossos comportamentos de forma automática. Isso acontece porque os gatilhos exploram justamente os mecanismos emocionais do cérebro, os mesmos que usamos para decisões rápidas e não-racionais.

Na dúvida, respira fundo, fecha o site e pensa: "eu compraria isso sem o desconto?". Se a resposta for não, o desconto não é tão bom assim.





