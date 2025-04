Por Alexia Diniz

Joana sempre teve medo de perder dinheiro. “Bolsa de valores? Isso é cassino!” – dizia. Até o dia em que percebeu que, enquanto seu dinheiro na poupança rendia pouco, colegas já acumulavam bons resultados com ações, dividendos e fundos.

Foi aí que ela decidiu entender de verdade como investir na bolsa. Descobriu que não era um bicho de sete cabeças e que o primeiro passo era aprender. Você se identifica com ela?

Se sim, este guia é para você. Aqui, você vai aprender desde o que é a bolsa de valores até os erros mais comuns de quem está começando.

O que é a bolsa de valores e como ela funciona?

A bolsa de valores é como um grande mercado. Empresas oferecem “pedaços” de si mesmas, chamados de ações, para pagar suas operações e crescer.

Você pode comprar essas ações e se tornar sócio dessas empresas. Parece complicado, mas não é. Quando uma empresa “abre capital”, ela lança ações para o público em um processo chamado IPO (Oferta Pública Inicial).

No Brasil, essas ações são negociadas na B3, a nossa bolsa de valores, ou a antiga Bovespa, como preferem alguns. Só empresas listadas nela podem ter ações compradas por investidores como você.

Investir na bolsa é só comprar ações?

Nem sempre. Muita gente acha que investir na bolsa é sinônimo de comprar ações, mas há vários ativos disponíveis:

Ações: são partes de uma empresa que são vendidas para investidores. Quem compra uma ação vira “sócio” daquela empresa.





ETFs: fundos de investimento que já têm uma carteira pronta, ou seja, dentro desse fundo você compra várias ações juntas, já variadas, para reduzir o risco da carteira





FIIs (Fundos de investimento Imobiliários): você investe em imóveis e recebe uma parte do aluguel.





BDRs: recibos de ações de empresas estrangeiras , mas que são negociados na bolsa do Brasil (B3).





Commodities: são produtos básicos, geralmente matérias-primas, usados na produção de outros bens ou negociados em grandes quantidades no mercado. Como ouro, boi, café.





Essa variedade permite que você tenha investimentos diversos, mesmo dentro da própria bolsa.

Como se ganha dinheiro com ações?

Existem duas formas principais de ganhar dinheiro com ações:

1. Dividendos

Algumas empresas distribuem parte do lucro aos seus acionistas. Quanto mais ações você tiver, maior será sua fatia. Mas vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos.

2. Valorização

Se você comprar uma ação a R$10 e ela valorizar para R$15, pode vender e lucrar com a diferença. Simples assim.

Mas atenção: os preços também podem cair. E só há prejuízo se você vender na baixa. Por isso, é importante pensar no longo prazo.

Quais os riscos de investir na bolsa?

O principal risco de investir na bolsa é perder dinheiro. Por isso, entender os riscos ajuda a evitar frustrações:

Risco do mercado como um todo: o que afeta toda a economia, como as mudanças nas taxas de juros. Por exemplo, quando a taxa Selic (taxa básica de juros do Brasil) sobe, isso pode fazer com que a bolsa de valores caia , já que os investimentos em renda fixa se tornam mais atrativos e muitos investidores vendem suas ações para buscar opções mais seguras.

Risco do setor econômico: são as mudanças que afetam um setor específico da economia. Um exemplo é o varejo, que tem sofrido com os e-commerces internacionais , como a Shopee. Esses concorrentes muitas vezes oferecem produtos com preços mais baixos, o que pode diminuir as vendas das lojas físicas e nacionais, como a Magalu ou Casas Bahia por exemplo..

Risco da empresa: problemas direto da empresa específica, sem impactar o setor. Um exemplo é o caso da Americanas, que enfrentou dificuldades financeiras por causa de inconsistências contábeis. Esses problemas afetaram apenas a empresa, gerando uma queda no valor das ações e perda de confiança dos investidores.

Para se proteger, diversifique seus investimentos, coloque seu dinheiro em produtos variados. Nunca coloque tudo em um único ativo.

Como investir na bolsa pela primeira vez

Agora que você já entendeu como a bolsa de valores funciona e quais os principais ativos negociados, chegou o momento de aprender a como começar a investir na bolsa.

1. Conheça seu perfil de investidor



Antes de qualquer coisa, é importante entender qual é o seu perfil de investidor. Isso significa descobrir quanto risco você está disposto a correr com seus investimentos. Existem três tipos principais de perfis:

Conservador: prefere segurança, não gosta de correr riscos e prefere investimentos mais estáveis.

Moderado: aceita correr algum risco em troca de melhores retornos , mas ainda busca um equilíbrio.

Arrojado: está disposto a correr mais riscos em busca de retornos maiores e costuma investir bastante na bolsa de valores.

2. Escolha sua corretora de valores

Para investir na bolsa, você precisa abrir uma conta em uma corretora de valores, que é a empresa que vai fazer a intermediação entre você e a bolsa. A corretora vai te dar acesso à plataforma onde você poderá comprar e vender ações, além de fazer outros investimentos. Mas se você já tem conta em algum banco digital (Inter, C6Bank, Nu) você já tem uma corretora na palma da mão.

Aqui estão algumas dicas para escolher sua corretora:

Taxas: a maioria das corretoras já oferecem taxa zero para iniciantes. (XP, BTG ou Genial).

Facilidade de uso: a plataforma da corretora deve ser fácil de usar , tanto no celular quanto no computador.

Serviços: algumas corretoras oferecem materiais educativos e relatórios, como análises de ações e vídeos explicativos, que ajudam a entender um pouco melhor o mercado. Porém, as corretoras devem ter o cuidado de enviar o material adequado para seu perfil de investidor. Esse serviço é um diferencial, já que muitas outras condições, como taxas e plataformas, são bem parecidas entre as corretoras.

3. Estratégias de investimento para iniciantes

Depois de abrir a conta, é hora de pensar como você vai investir. Aqui estão algumas dicas básicas para quem está começando:

Crie uma reserva de emergência: Antes de investir, é fundamental ter uma reserva de emergência. Não adianta investir em renda variável sem estar preparado para imprevistos. Então, recomendamos que você tenha pelo menos 6 meses da sua renda investidos em renda fixa.

Considere estratégias de dividendos: Ações que pagam dividendos pode ser uma forma de investir na bolsa de valores, mas com risco um pouco menor.

Respeite seu perfil de investidor: Entenda seu perfil (conservador, moderado ou arrojado) e invista de acordo com sua tolerância ao risco.

Diversifique seus investimentos: Não coloque todo o seu dinheiro em uma única ação. Invista em diferentes tipos de empresas, fundos de investimento, FIAs (Fundos de Investimento em Ações) ou ETFs. Isso ajuda a diminuir o risco.

4. Entenda o Home Broker

Antigamente quando se falava em investir na bolsa já vinha a imagem do operador na bolsa com três telefones e uma tela. As operações de compra e venda eram feitas por ligação na mesa de operações. Hoje é tudo mais fácil e você consegue operar na bolsa até pelo celular, comprando e vendendo ações pelo Home Broker.



Não se assuste, Home Broker é uma plataforma para compra e venda de ações, que costuma ficar dentro do app do seu próprio banco ou corretora. Dentro do aplicativo do seu banco, você clica em “investir”, depois em “renda variável”, “bolsa” ou “ações”. Nessa hora, se você ainda não tiver perfil de investidor, o banco ou corretora vão exigir isso de você, pois eles tem responsabilidade, e não podem deixar que você invista em ações se o seu perfil é conservador.



Dentro do app, você responde meia dúzia de questões e seu perfil de investidor estará definido. Agora é hora de ler e assinar o contrato e aceitar os termos de uso da corretora ou distribuidora (DTVM) para que eles permitam que você compre e venda ações, cotas de fundos como FIIs, ETFs ou até mesmo contratos de ouro, minério, petróleo e outras commodities. Agora sim é hora de escolher em que ação vai investir, o que trataremos na próxima seção.

Antes um registro histórico, praticamente todos os investidores, hoje em dia, usam o Home Broker porque é fácil de usar, dá mais autonomia e conhecimento sobre a operação. E as mesas de operações ficaram no passado, onde um assessor fazia as compras e vendas pra você, mas claro que esse serviço tinha um custo.

5. Compre suas ações

Agora que você já sabe o básico, é hora de comprar suas primeiras ações! Siga este passo a passo:

Acesse o Home Broker: Entre na sua conta da corretora e vá até a plataforma do Home Broker.

Pesquise o código da ação: As ações são identificadas por um código chamado ticker (por exemplo, as ações da Vale são VALE3).

Defina quanto você quer investir: Decida quantas ações quer comprar ou insira o valor e o app converte na quantidade exata da ação escolhida. Normalmente, elas são vendidas em lotes de 100 ações. A ação da Vale do Rio Doce, por exemplo, custa aproximadamente R$54 enquanto escrevo. Para comprar um lote mínimo de 100 ações da Vale o investidor vai precisar de por volta de R$5.400. Não se desespere se você não tiver todo esse valor, pois você pode começar com menos, investindo através do mercado fracionário. Tudo permanece igual, o próprio app troca VALE3 por VALE3F e converte seus mil reais em 18 ações. o mercado fracionário.

Escolha o tipo de ordem: Você pode comprar a ação pelo preço atual (preço de mercado) ou definir um valor específico. Se você escolher o valor, a compra só acontece quando o preço atingir o valor que você definiu.

Confirme a compra: Confira tudo e finalize a operação.

Parabéns! Agora você é oficialmente um investidor. Depois disso, você pode acompanhar as ações e decidir se quer manter ou vender, de acordo com sua estratégia. E aí, bora investir?

Erros comuns de quem está começando

Falta de planejamento

Invista com um objetivo em mente. Não é só “porque todo mundo está fazendo”. Trace metas e siga um plano.

Seguir dicas sem entender

Evite a armadilha do “me disseram que vai subir”. Estude, use relatórios, assista vídeos de analistas e tome decisões informadas.

Agir por emoção

Oscilações fazem parte. Não entre em pânico nem se empolgue demais. Mantenha a calma e pense no longo prazo.

Comparativo: vale mais apena a bolsa de valores ou a renda fixa

Se você está se perguntando qual é a melhor opção, bolsa de valores ou renda fixa, saiba que ambos podem trazer bons resultados no longo prazo. A renda fixa, muitas vezes vista como mais segura, consegue acompanhar a performance da bolsa de valores ao longo do tempo. Veja abaixo, o gráfico comparativo entre o CDI (renda fixa) e o BOVA11 (renda variável).

A principal lição aqui é que, com paciência e estratégia, tanto a renda fixa quanto a renda variável podem gerar bons resultados. Embora a bolsa de valores possa ter oscilações maiores no curto prazo, a renda fixa oferece estabilidade e, ao longo dos anos, pode superar os retornos da renda variável.

Conclusão: você está pronto para investir?

Se você chegou até aqui, já deu um passo enorme. Agora você sabe como investir na bolsa, quais os riscos, como começar e onde buscar informação confiável.

Mas lembre-se: investir na bolsa exige disciplina, paciência e conhecimento. Comece com pouco, vá aprendendo aos poucos, e não pule etapas.

Se ainda estiver inseguro, explore os investimentos de renda fixa. E conte com o Educando Seu Bolso para seguir aprendendo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.