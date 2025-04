Por Lara Valgas

“Alagoana ganhou R$ 94,9 mil e não conseguiu resgatar o prêmio da bets”. Essa é a manchete da entrevista feita com uma vítima do mundo das bets, que embora tenha saído no jornal, não deu em nada. A ideia de apostar em bets, jogar jogos de azar e ganhar dinheiro fácil, pode ser tentadora. Mas já pensou apostar, ganhar e não conseguir sacar nem mesmo seu próprio dinheiro colocado no início?

No Procon-SP, em que foram registradas 2.300 reclamações sobre casas de apostas, 2070 eram de pessoas que não haviam recebido o prêmio ou devolução de valores presos em algumas bets. Ou seja, ganhar uma aposta não é o mesmo que receber o dinheiro prometido.

Jogo de azar e Bets são bons investimentos?

Seja em joguinhos online ou em apostas esportivas, colocar seu dinheiro em risco esperando ganhar algum prêmio não é investimento. É uma aposta. Se você gosta desse tipo de atividade, veja isso apenas como entretenimento. Afinal, apostar depende muito mais da sorte do que de qualquer outra coisa.

Agora, se o seu objetivo é realmente investir, o melhor caminho são as aplicações em renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs e LCI/LCAs. Esses investimentos são seguros, previsíveis e com pouco risco.

Resumindo, quando você aposta, não existe nenhuma garantia de retorno nas bets ou nos jogos de azar. Apostas são como tiros no escuro: a possibilidade de perder tudo é sempre maior que a de ganhar algo.

Quais bets são autorizadas no Brasil?

Para saber quais bets tem permissão do Governo Federal para funcionar no Brasil, acesse a página do Governo Federal e abra a lista de empresas autorizadas a ofertar Apostas de Quota Fixa. As empresas nessa lista operam com a extensão bet.br e exibem no fim da página, um selo de aprovação do Governo.

Então, se você quer apostar, mas o site da empresa não está nessa lista, fique longe dela. Pois você provavelmente não receberá o dinheiro da sua aposta. Segundo a UOL, 80% das bets banidas continuam direcionando os usuários para outros sites ou aplicativos de aposta, mesmo após regulamentação.





Trapaças comuns que as casas de apostas fazem e ninguém te conta

Para passar segurança e conseguir te enganar, muitas bets ilegais criam uma identidade visual falsa parecida com as casas de apostas que são legalizadas pelo Governo Federal. Isso é feito, por exemplo, com selo de aprovação fake do Ministério da Fazenda ao final da página.

Outra trapaça comum é o uso de influenciadores para transmitir segurança aos apostadores. O que poucas pessoas sabem é que esses influencers geralmente ganham uma porcentagem sobre o valor que você perde. Ou seja, o lucro deles vêm do seu prejuízo.

Por fim, alguns apostadores, ao pedirem para sacar o dinheiro, ouvem que o site está com problemas ou fora do ar. Se isso acontecer com você, não realize novas apostas, pois provavelmente estará na mão de golpistas e perderá ainda mais dinheiro.

Como recuperar o dinheiro perdido nas bets?

Em geral, não dá para recuperar o dinheiro perdido em apostas feitas em sites legais ou ilegais. Agora, se você colocou dinheiro em uma bet e se arrependeu, mas não está conseguindo sacar, tente entrar em contato com o suporte próprio da casa de apostas. Se isso não funcionar, você pode fazer uma reclamação no Procon.

Porém, assim como foi explicado pelo presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias ( ANJL), cerca de “99% dos donos [das casas de apostas] estão fora do país, então fica difícil de se localizar". Portanto, se já tiver levado prejuízo, as chances de você conseguir recuperar o dinheiro perdido em bets são baixíssimas.

A melhor forma de se proteger desse tipo de problema é não apostando, uma vez que a maioria dos apostadores acabam ficando sem o dinheiro e criando novas dívidas.

3 alertas de que você está perdendo o controle sobre suas apostas

Se você começou a apostar para ganhar dinheiro fácil ou mesmo por diversão, mas tem dedicado muito do seu tempo e do seu dinheiro com apostas online, pergunte-se o seguinte:

1. Estou apostando para recuperar perdas anteriores?

A cada tentativa de recuperar o dinheiro apostado e perdido, você pode criar ainda mais dívidas. Não caia nessa.

2. As apostas estão me deixando no vermelho?

Se quando você recebe seu salário falta dinheiro para pagar as contas, mas você continua apostando, é hora de parar. As apostas não podem disputar espaço com as necessidades do seu dia a dia, seja com o pagamento de contas de luz, aluguel ou mesmo supermercado.

Isso é tão sério, que alguns bancos, como o C6 Bank, não liberam dinheiro para apostar caso a conta do usuário esteja no vermelho, segundo alguns clientes da instituição financeira. Ainda que seu banco não tome essa medida, faça isso por você e evite o endividamento.

3. Eu tenho uma reserva de emergência?

Antes de pensar em apostar é importante que você tenha um fundo de emergência para cobrir possíveis imprevistos na sua vida familiar e profissional. Afinal, como você se manteria caso ficasse sem sua atual fonte de renda por 2 meses?

Então, se você retirou dinheiro da sua reserva de emergência ou ainda não tem uma mas usa o que ganha para apostar, você está colocando sua segurança financeira em risco. Nesse sentido, o Nubank é um dos bancos que propõe outras formas de usar seu saldo. Ao identificar uma chave Pix ligada à bets, ele sugere: "Que tal guardar esse dinheiro?", conforme o relato de alguns usuários.

O que fazer se eu não consigo parar de apostar ?

Seguir as dicas abaixo pode te ajudar a parar de apostar:

Desinstale aplicativos de bets do seu celular

Evite conteúdo sobre apostas em suas redes sociais

Identifique e fuja de situações que te levam a apostar

Crie um planejamento pessoal com metas realistas





Conclusão: como não cair nas armadilhas das casas de aposta?

Se você realmente aposta apenas para se divertir, a melhor forma de evitar golpes é conferindo se o nome da empresa está na lista de casas de aposta legalizadas que foi divulgada pelo Governo Federal.

Dessa forma, as chances de seus dados pessoais serem vazados ou de você ficar com dinheiro preso na plataforma são menores.

Além disso, cuidado com o que você acredita nas redes sociais. Nem todo mundo tem interesse em trabalhar com a verdade. Pesquisar reclamações de quem já usou aquela empresa e a quanto tempo ela está funcionando é o melhor a se fazer para conseguir informações confiáveis.

E por fim, se seu banco fizer algum alerta sobre como você está usando seu saldo, é bom se perguntar: “Está tudo bem se eu perder esse dinheiro?”

Se não for o caso, é melhor que você considere formas mais seguras de fazer o seu dinheiro render. Para isso, escolha opções de investimento em renda fixa que combinem com você e tenha um planejamento pessoal, usando aplicativos de controle financeiro ou mesmo uma planilha. Assim, você evita ser feito de marionete pelas casas de apostas e usa seu dinheiro de uma forma saudável e mais segura.





