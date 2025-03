“Eu não precisava de tudo que estava comprando, mas todas as promoções e a forma de pagamento que forneciam não tinha como resistir. Com todas as compras , após um ano comecei a me endividar em cartões de crédito com faturas altas, e meu salário não cobria todas elas. Em um ano, meu nome já estava sujo, não tinha mais limite no cartão de crédito, recebia ligações e cartas de cobrança quase todos os dias”.

Esse é o desabafo de uma das milhões de pessoas endividadas que existem hoje no Brasil. Infelizmente, sem seguir um planejamento financeiro, muitas pessoas se deixam levar pelo desejo de fazer compras e mais compras, onde as dívidas crescem e viram uma bola de neve. Seja para prevenir ou para sair dessa situação, a organização e um planejamento financeiro são essenciais para recuperar o controle das finanças e evitar problemas maiores.

O que é um planejamento financeiro?

O planejamento financeiro é um processo que envolve entender e controlar suas finanças. Uma boa maneira de fazer isso é avaliando quanto você ganha e gasta ao longo do mês, por exemplo.

Dessa forma, você consegue poupar dinheiro para alcançar seus objetivos e lidar com imprevistos. Além disso, você também evita o endividamento.

Como fazer um planejamento financeiro pessoal?

Para criar um bom planejamento financeiro é importante que você entenda os 5 principais pontos principais:

1.Registre seus ganhos e seus gastos

O primeiro ponto é saber exatamente quanto você recebe e quanto gasta por mês. Uma boa maneira de fazer isso, é anotando cada centavo que entra e sai no seu orçamento. Para ajudar, você pode usar desde o bom e velho caderninho até uma planilha ou aplicativo.

Mas, se você já tentou antes e desistiu, aqui vai uma dica. Há aplicativos que facilitam sua vida. Me refiro aos Personal Finance Managers, apps de gestão de finanças pessoais.

Então, escolha um dos PFMs, aceite o Open Finance e dê acesso a seus gastos em cartões e contas em outros bancos ou financeiras. Com a sua autorização, o aplicativo puxa e consolida todas as suas despesas em todas as instituições onde você tem conta.

Além disso, ele inicia a separação em categorias de gastos automaticamente - moradia, alimentação, transporte, entretenimento, educação, etc...



Ou seja, ao invés de ter que catar gasto aqui e ali e ter que digitar um por um, você pode focar em corrigir algum erro de classificação que o app cometeu. Que tal?

2.Defina quais são seus objetivos



Depois de identificar seus gastos, é o momento de traçar suas metas financeiras. Seja viajar, estudar ou adquirir um bem, tenha elas em mente e se empenhe para alcançá-las, evitando as dívidas.

Imagine que você quer um iphone no próximo ano. Ao invés de parcelar no cartão de crédito, você pode ter como meta de curto prazo economizar para comprá-lo à vista. Assim, você talvez até consiga um desconto.

Se você poupar R$500,00 por mês durante 1 ano, por exemplo, você compra um telefone de R$6.000,00 ao final desse período. Mas não deixe seu dinheiro embaixo do colchão, pois ele pode render enquanto você espera. Veja a simulação que fizemos no Simulador de Investimento Renda Fixa do Educando seu Bolso:

A imagem compara quatro investimentos (LCI, CDB, Poupança e Tesouro Direto) com um valor inicial de R$ 6.000,00. O mais vantajoso é a LCI, com valor final de R$ 6.751,06. Reprodução Educando seu Bolso

Então, ao investir no LCI que é isento de imposto de renda, você consegue comprar seu telefone à vista e ainda ter, aproximadamente, 370 reais a mais em rendimentos.

3.Monte sua reserva de emergência

Apesar de algumas metas serem mais tentadoras, a reserva de emergência é que o vai garantir sua segurança financeira se você ficar em apuros. Por isso, poupe um valor para imprevistos, como desemprego ou problemas de saúde.

Se seus gastos mensais somam R$2.000,00, você precisaria de uma reserva de emergência com um valor entre R$6.000,00 e R$12.000,00. Isso porque, o ideal é ter de 3 a 6 meses de despesas “pagas”.

Considerando o valor de R$6.000 reais para a reserva de emergência, você conseguiria esse valor em 24 meses ao guardar R$250 mensalmente. De início, pode parecer difícil, mas não ter dinheiro guardado caso algo inesperado aconteça seria mais difícil ainda. Lembrando que, à medida que o tempo passa, fica mais fácil fazer essa reserva crescer. Veja no Simulador de Investimento Renda Fixa do Educando seu Bolso quanto você receberia de rendimentos ao investir esse dinheiro:

A imagem compara quatro investimentos (LCI, CDB, Poupança e Tesouro Direto) com um valor inicial de R$ 6.000,00. O mais vantajoso é a LCI, com valor final de R$ 6.751,06. Reprodução Educando seu Bolso

No LCI, ao investir 250 reais mensalmente, você recebe um retorno de 751 reais ao final de 24 meses. Isso seria 3 vezes maior que o valor investido mensalmente.

DICA:

Tente separar uma quantia para investir assim que receber seu salário. Por se tratar de um dinheiro que será usado em caso de emergência, prefira investimentos com liquidez diária, isso é, que permite a retirada do valor investido a qualquer momento.

4.Faça seu orçamento mensal

Até aqui, você já entendeu que identificar seus gastos pode te ajudar a prevenir a instabilidade financeira e também conquistar seus objetivos. Mas, para isso, é essencial que você possua um planejamento financeiro, certo?

Então divida seus gastos em categorias e defina um valor máximo que você pode gastar em cada uma delas. Assim, fica mais fácil controlar seu dinheiro.

Veja um exemplo prático para definir como organizar finanças:

Salário:

R$4.000,00

Despesas:

Gastos fixos:R$2.000,00

Lazer: R$500,00

Reserva de emergência: R$500,00 (parcela 1 de 12)

Investimento :R$500,00

Meta curto prazo (telefone): R$500,00 (parcela 1 de 12)

Com esse orçamento, além da meta de curto prazo, há também um valor destinado a investimentos (500 reais). Ou seja, com um bom planejamento financeiro você pode alcançar seus objetivos de curto prazo enquanto poupa para os de longo prazo , como aposentadoria e compra de um carro ou casa, por exemplo.

E se a minha renda for muito baixa?

Caso você ganhe pouco, não desanime. O que realmente faz a diferença no seu planejamento financeiro não é quanto você investe, mas sim a disciplina em fazer isso todo mês.

Dica:

Viva de acordo com sua renda. Use transporte público ao invés de Uber e escolha um carro com manutenção barata se for preciso. Buscar uma renda extra e aproveitar o tempo livre para fazer cursos também pode fazer a diferença nas suas finanças.

5. Siga seu orçamento mensal

Por fim, não ignore seu planejamento financeiro. Essa é a parte que vai te exigir maior disciplina, mas também a responsável por te garantir os bons resultados.

Então, monitore seus gastos ao longo do mês e veja se está conseguindo seguir o orçamento, fazendo ajustes sempre que necessário. Planejou investir 200 reais, mas gastou 100 reais a mais com lazer? Analise o que te levou a isso e como você pode fazer diferente no mês seguinte.

Se estiver com dificuldades em seguir o planejamento, separe um dia em cada semana para entender quanto você ainda pode gastar até o final do mês. Dessa maneira, você pode entender se está caindo no efeito cafezinho ou se suas metas estão fora da realidade.



Já planejou antes e não conseguiu fazer o acompanhamento? Se esqueceu ou desistiu no meio do caminho? Aqui vai mais uma dica: os aplicativos de gestão de finanças pessoais também podem te auxiliar.



Os PFMs permitem que você fixe metas e emitem alertas ao longo do mês, se porventura você for se distanciando do seu objetivo.



Imagine, você fixou despesa mensal com alimentação fora de casa de 300 e no dia 15 já gastou 200? Ele vai te enviar um SMS ou alerta in-app apontando o desvio e sugerindo redução de gastos na categoria no resto do mês. Que tal? Melhor do que depois do mês terminar, quando a vaca já foi para o brejo né?

Conclusão: planejar é o primeiro passo para realizar

Ter um planejamento financeiro ajuda você a controlar seu dinheiro e evitar sustos no fim do mês. Com organização, você sabe para onde seu salário vai, se prepara para imprevistos e alcança suas metas sem se endividar.

Sem um planejamento, é fácil perder o controle sobre seu dinheiro e deixar seus objetivos de lado. Mas quando você cuida bem das suas finanças, ganha mais segurança e tranquilidade para o presente e o futuro. E lembre-se: não precisa ser complicado, só exige disciplina e foco no que realmente importa para você.





