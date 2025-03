Por Lara Valgas

Com mais de 14 milhões de veículos vendidos em 2024, o sonho do carro próprio ainda vive em grande parte dos brasileiros. Então se você não vê a hora de adquirir o seu, veja aqui como comprar um carro e compare os prós e contras das 3 principais opções usadas hoje.

1) Financiamento de veículos

Se você não tem o valor total para comprar um carro à vista, mas não quer esperar para ter acesso ao veículo, o financiamento pode ser uma boa opção. Com ele, você divide o valor do carro em parcelas, pagando uma taxa de juros sobre esse valor.

No entanto, é importante se lembrar que nessa modalidade, você não está apenas comprando apenas o carro, mas também fazendo um empréstimo com o banco. Dependendo da taxa de juros, o valor total pago pode chegar ao dobro do preço original do veículo.

Por isso, é essencial que você calcule todos os custos envolvidos e se certifique que o financiamento realmente cabe no seu orçamento. Para te ajudar, você pode usar um Simulador de Financiamento de Veículos para ver algumas taxas cobradas e quanto fica cada parcela.

Exemplo: quanto fica 100 mil financiado em 48 meses?

Ao fazer um financiamento de 100 mil reais, você teria que dar uma entrada de aproximadamente 20 mil reais. O valor restante (80 mil reais) seria dividido em 48 parcelas, com um custo efetivo total médio de 19,42% ao ano, resultando num gasto total de 132.559 reais ao final do financiamento.

Para chegarmos a esse resultado, usamos os seguintes dados em um Simulador de Financiamento de Veículos:

Custo do veículo: R$100.000

Valor da entrada: R$20.000

Valor financiado: R$80.000

Tempo de financiamento: 48 meses

Ao inserir essas informações no simulador de financiamento, obtivemos diversas propostas, sendo esta a mais vantajosa financeiramente:

Financiamento de 100 mil reais em 48 meses, com um CET de 19,42%. Nesse exemplo, cada parcela sai a 2.345 reais, que somadas à entrada de 20 mil reais resultam em um valor final de 132.560 reais. Reprodução Educando seu Bolso

Considerando que você financiaria 100.000 reais e pagaria um total de 132.559 reais, você gastaria em média 32.0000 com juros. O alto valor é resultado do Custo Efetivo Total (CET), dado pela soma de todas as taxas, despesas, encargos e tributos envolvidos no financiamento. Embora as instituições financeiras anunciem uma taxa de juros mensal que muitas vezes parece baixa, é bom que você fique atento àquelas que estão nas letras miúdas do contrato para evitar surpresas.

Vantagens do financiamento de veículos

Acesso rápido ao veículo;

Pagamento parcelado.

Desvantagens do financiamento de veículos

Possui juros;

Se você decidir vender, será necessário pagar o valor restante da dívida antes de realizar a transferência para o novo proprietário;

Você tem uma parcela mensal para pagar;

Entrada com valor alto.

2) Comprar carro à vista

Se você quer ter um carro, mas prefere não pagar rios de dinheiro em juros, a melhor opção é a compra à vista. Além de evitar gastos com taxas, ao ter o dinheiro em mãos, as suas chances de conseguir um bom desconto no momento da compra aumentam.

Porém, a maioria das pessoas não tem o valor total disponível para pagar à vista. Além disso, é preciso muita disciplina para economizar aos poucos até juntar o suficiente.

Uma dica valiosa para alcançar esse objetivo é imaginar que você já está pagando as parcelas do carro. Então, todo mês, reserve um valor como se estivesse pagando um financiamento. Quando alcançar o valor necessário, é só ir até a loja e negociar a compra.

Mas não deixe o dinheiro parado! Invista em opções seguras, como CDBs ou Tesouro Direto, que ajudam seu dinheiro a render enquanto você economiza.

Vantagens de comprar um carro à vista

Maiores chances de conseguir desconto;

Assim que você faz o pagamento o carro é seu;

Você não paga juros nem taxa administrativa;

Você não fica preso ao pagamento de parcelas.

Desvantagens de comprar um carro à vista

Inacessível para quem não tem disciplina para juntar o valor total do veículo;

O acesso ao carro é demorado para quem ainda precisa juntar o dinheiro necessário.





3)Consórcio de carro

Por fim, se você não tem o dinheiro para a entrada de um financiamento, nem disciplina para poupar dinheiro, uma alternativa é o consórcio. Nessa modalidade, um grupo de pessoas se une para pagar parcelas mensais com o objetivo de adquirir um bem, no caso, um carro Ao contrário do financiamento, onde você recebe o bem imediatamente, no consórcio você paga primeiro e é contemplado com o veículo depois, por sorteio ou lance.

Mas é importante ficar de olho na taxa administrativa, afinal não existe almoço grátis. Para você ter uma noção, o Banco Central divulgou que a taxa administrativa média para consórcio em 2023 foi de 17,9% ao ano.

Qual o valor da taxa administrativa em um consórcio?

Depende. O valor das taxas é variável. Considerando que você só seria contemplado quando acabasse seu consórcio, já que não podemos contar com a sorte de ser sorteado, temos o seguinte:

Valor do consórcio: 100.000 reais

Prazo: 48 meses

CET: aproximadamente 20%

Nessa condições, você pagaria 48 parcelas de 2.956,35 reais, gastando aproximadamente 41.904 reais em juros.



Vantagens

Desempenha papel de poupança para quem tem dificuldade de guardar dinheiro para a entrada do bem.

Parcelas com valor acessível

Desvantagens

Tem taxa de administração, podendo ser tão altas quanto os juros de um financiamento;

Você pode não receber o bem quando for contemplado, caso seja negado na análise de crédito;

A obtenção do bem depende do pagamento dos outros participantes do grupo;

Não é possível prever quando você tem acesso ao carro;

Desistir do consórcio pode resultar na perda do dinheiro gasto nas taxas de administração;

Se a empresa administradora falir, você perde tudo.





