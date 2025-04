SIGA NO

Por Alexia Diniz

Pedro estava decidido a trocar de carro. Visitou concessionárias, fez simulação de financiamento e quase assinou o contrato. Foi quando um amigo comentou sobre o carro por assinatura.

“Você paga um valor fixo por mês, não precisa se preocupar com IPVA, seguro nem manutenção”, ouviu. A ideia parecia prática e atrativa. Mas será que valia mesmo a pena?

Se você também está nessa dúvida, este texto é pra você. Vamos explicar como funciona o carro por assinatura, mostrar vantagens e desvantagens e, principalmente, fazer as contas.

O que é carro por assinatura?

Carro por assinatura é um serviço em que você paga uma mensalidade para usar um carro zero por um período determinado, normalmente entre 12 e 48 meses.

É como alugar um carro por um tempo maior. Mas com a vantagem de que o carro é novo, você escolhe o modelo e não precisa se preocupar com burocracias como seguro e documentação.

Tudo isso já vem incluso no valor mensal que você paga.

Vantagens do carro por assinatura

Não precisa se preocupar com IPVA, seguro, manutenção e emplacamento

Custo fixo mensal, sem surpresas

Carro novo e sempre revisado

Ideal para quem gosta de trocar de carro com frequência

É uma solução prática, principalmente para quem mora em cidades grandes, como São Paulo ou Belo Horizonte, e busca mobilidade com menos dor de cabeça.

Desvantagens do carro por assinatura

Você nunca será dono do carro

Se cancelar antes do prazo, pode ter multa

Passou da quilometragem contratada? Paga extra

Se você dirige muito, ou pretende ficar com o carro por muitos anos, talvez comprar seja mais vantajoso.





Qual é o preço de um carro por assinatura?

O valor depende do modelo escolhido, da quilometragem mensal e do tempo de contrato. Mas pra você ter uma ideia:

Carros populares: a partir de R$1.800 a R$2.200 por mês

SUV: entre R$ 2.400 e R$ 3.500 por mês

O valor das parcelas são reajustados a cada ano do contrato, geralmente pelo IPCA. Quando termina o prazo, você pode renovar, trocar o carro ou encerrar o plano.

O que está incluído no valor?

Na maioria dos planos de carro por assinatura, estão incluídos:

IPVA

Licenciamento e documentação

Seguro

Manutenção preventiva

Em alguns casos, até carro reserva

Você só precisa pagar o combustível, eventuais multas e possíveis danos ao veículo causados pela imprudência ou imperícia do condutor. Ou seja, a locadora ou montadora não cobre prejuízos causados por mau uso, estes ficam sob sua responsabilidade..

Entendendo o preço do carro por assinatura

O preço da assinatura de um carro é calculado com base em vários fatores. Primeiro, o modelo e a marca influenciam diretamente o custo, assim como a quilometragem mensal e o prazo contratado da assinatura.





Comprar ou assinar: Você pagaria mais de três mil reais por mês para não ter um carro?

Vamos imaginar que você vá comprar um carro à vista e ficará com ele por 36 meses. O carro simulado foi o Renegade Longitude.

Nos nossos cálculos, levamos em conta o valor do carro, emplacamento, IPVA, licenciamento, revisões, seguro e custo de oportunidade. Este último diz respeito ao valor que você poderia ter ganhado com o dinheiro se tivesse investido em renda fixa ao invés de comprar o veículo. Por exemplo, nesse tempo você poderia ter aplicado esse dinheiro e obtido rendimento. Para a simulação, utilizamos o nosso simulador de investimentos. Não deixe de conferir.









Gasto Compra de carro à vista Carro por assinatura A)VALOR DO CARRO À VISTA 155.894 reais 3.009 reais B) IPVA (3%) 16.946 reais – C) EMPLACAMENTO* 340 reais – D) LICENCIAMENTO* 503 reais – E) SEGURO (4,2%) 17.794 reais – F) MANUTENÇÃO(2,5%) 10.349 reais – G)CUSTO DE OPORTUNIDADE (investimento em CDB e IR de 15%) 44.776 reais – H)VALOR TOTAL GASTO ANTES DA REVENDA (B + C + D + E + F + G) 246.602 reais 113.830 reais I)Valor de venda do carro (Tabela FIPE) 120.001 reais – J)TOTAL GASTO (H – I) 126.601 reais 113.830 reais K)MÉDIA MENSAL DE PERDA FINANCEIRA (J/36 meses) 3.516 reais 3.161 reais**

* No Licenciamento e emplacamento consideramos o valor de São Paulo.

** O valor da assinatura foi reajustado anualmente em 5%





Assim, podemos perceber que a assinatura de carros pode ser mais vantajosa financeiramente do que a compra de um veículo à vista. Isso ocorre porque, além da desvalorização rápida de um carro novo, quando consideramos o custo de oportunidade. Ou seja, o potencial de rendimento do dinheiro que seria investido na compra, os custos totais de manter um carro próprio acabam sendo superiores aos da assinatura.

Como funciona o carro por assinatura na prática?

Você escolhe o carro, a empresa e quanto tempo de contrato Define o limite de quilometragem mensal (geralmente entre 500 e 2.000 km) Faz o cadastro e passa pela análise de crédito Após aprovação, o carro é entregue

Tudo online e de forma rápida. Mas atenção: leia bem o contrato e veja o que está incluído e quais são as penalidades em caso de cancelamento ou uso do carro por assinatura fora do combinado.

Carro por assinatura para motoristas de aplicativo?

Algumas empresas oferecem carro para quem trabalha com Uber, 99 pop, InDrive Nesses casos, o limite de quilometragem costuma ser maior, e o valor da mensalidade também.

É uma boa opção para quem está começando e não quer financiar um carro logo de cara. Mas é fundamental fazer as contas e entender o impacto do aluguel no seu rendimento mensal.

Qual a melhor opção de carro por assinatura?

O preço importa, mas não é tudo. É importante considerar também os benefícios inclusos no plano e o atendimento da empresa.

Serviços que oferecem boa cobertura de seguro, assistência 24h, manutenção completa e suporte fazem diferença no dia a dia.

Avalie as condições, leia opiniões de outros clientes e veja qual plano combina com o seu uso e com o seu bolso.

Conclusão: carro por assinatura vale a pena?

O carro por assinatura pode valer a pena, sim. Principalmente para quem busca praticidade, gastos fixos no mês e sem precisar fazer uma poupança para dar entrada.

Essa modalidade costuma atrair quem troca de carro com frequência, comprando um zero km a cada três ou quatro anos, por exemplo. Também é interessante para quem não tem uma reserva guardada, mas tem acesso a crédito e prefere evitar os custos e burocracias da compra tradicional.

Mas atenção: o carro por assinatura não é a melhor escolha para todo mundo. É essencial analisar como você usa o carro, seu orçamento e colocar os números na ponta do lápis. Se você precisa rodar muito com o carro, os pacotes de quilometragem podem não te atender ou pode acabar pesando no bolso.

Dica final: use nosso simulador no site para comparar o custo total da assinatura com a compra (à vista ou financiada) e ver qual opção faz mais sentido para o seu bolso.





