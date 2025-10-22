Advogados advertidos por uso abusivo de inteligência artificial em processo

Por Ana Flávia Sales

Você sabia que advogados já vêm sendo advertidos no Brasil por uso indevido de inteligência artificial (IA) em processos? Em vários casos, a Justiça constatou que petições apresentavam trechos de julgados inexistentes, criados por sistemas de IA generativa, sem qualquer conferência prévia por parte do profissional responsável.

A situação acendeu um alerta no Judiciário: a tecnologia pode apoiar, mas nunca substituirá a análise crítica e o conhecimento jurídico do advogado.

O risco da “preguiça mental”

A inteligência artificial é, de fato, uma ferramenta poderosa. Pode ajudar a organizar informações, sugerir argumentos e até acelerar a produção de documentos. O problema surge quando alguns profissionais abrem mão do estudo e da responsabilidade, confiando cegamente no que a máquina produz.

Esse comportamento tem sido chamado por especialistas de “preguiça mental”: pessoas que sequer leem ou verificam o conteúdo gerado pela IA entregando-o diretamente ao cliente ou ao juiz. O resultado é grave: desinformação processual, prejuízo para clientes e descrédito para a própria advocacia.

O verdadeiro arcabouço jurídico

A advocacia responsável não nasce de atalhos tecnológicos. O que dá base sólida ao trabalho de um advogado é o arcabouço jurídico construído por estudo sério e constante, com leitura de livros de referência, acompanhamento das decisões dos tribunais e formação acadêmica consistente.

Advogados que realmente se aprofundam na jurisprudência e na doutrina conseguem usar a tecnologia como apoio, e não como substituto. Já aqueles que se limitam a copiar conteúdo da internet ou a confiar cegamente em ferramentas de IA correm o risco de violar a ética profissional e até de sofrer sanções judiciais.

O papel das instituições

O Judiciário já está atento: em casos recentes, além de rejeitar as peças processuais defeituosas, juízes têm aplicado multas para punir a conduta negligente. A tendência é que a OAB também seja provocada a investigar e responsabilizar disciplinarmente advogados que atuem dessa forma, por possível violação ao dever de diligência e ao zelo pela profissão.

Reflexão final

A reflexão é simples e necessária: a tecnologia pode apoiar, mas nunca substituirá a responsabilidade que a advocacia exige. O uso consciente da inteligência artificial é bem-vindo, desde que aliado ao estudo, à análise crítica e à ética profissional.

Afinal, clientes não contratam robôs – contratam advogados em quem confiam para defender seus direitos com competência, preparo e responsabilidade.

**Ana Flávia Sales** é advogada, mestre e professora de Direito Processual Civil

