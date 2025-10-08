As fraudes invadem o WhatsApp – Agora usam os nomes de advogados

*Por Rosane Ferreira

No Brasil inteiro está acontecendo um tipo de golpe, que se utiliza dos dados de processos judiciais e principalmente dos advogados patrocinadores da ação para contatar as partes. Trata-se de um crime cibernético, uma vez que rouba identidade do advogado para cometimento da fraude.

Ora, com exceção dos processos criminais e de família que tramitam em segredo de justiça, todos os outros são públicos e, portanto, fáceis de serem consultados. Assim os golpistas estão contatando os clientes como se fossem os advogados ou como trabalhadores do escritório destes, dando notícias falsas sobre o andamento do processo.

O objetivo deles é enganar os clientes e fazê-los enviar dinheiro por pix, boleto, links para supostamente pagar uma liberação de alvará ou para pagar alguma custa inexistente.

Os casos estão se multiplicando, além disso estão hackeando, ou clonando o WhatsApp dos advogados reais do processo, sendo as fotos de perfil e até mesmo voz, mandando informação falsa de que o número do telefone mudou e assim passando as informações do golpe.

Não acreditem nessas mensagens, não enviem dinheiro, não acessem os links que eles mandarem e informem ao seu advogado que receberam esse contato.

Esse tipo de procedimento não é o usual pelos advogados, que em sua maioria têm um contrato de prestação de serviços com os dados para a quitação dos honorários advocatícios, além disso os pagamentos judiciais são avisados e quase sempre pagos através de guias específicas.

Não paguem primeiro para depois perguntar. Desconfiem de abordagens por aplicativos de mensagens e redes sociais que solicitam pagamentos.

Plataforma ConfirmaADV

Foi criada uma plataforma digital pela OAB Nacional para proteger os advogados e cidadãos do golpe do falso advogado, é ConfirmADV ou confirmaadv.oab.org.br, na qual será verificada a identidade do profissional e ainda poderá ser feita a denúncia através do fiscalização.oab.org.br.

O trabalho é conjunto entre a OAB, Polícia Civil e o Conselho Federal da Justiça para investigações e para coibir as ações criminosas, mas é essencial que todos façam boletins de ocorrência nas delegacias de polícia, no sentido de se documentarem e melhorar a segurança.

Fiquem atentos, não levem prejuízo! Não façam nada sem confirmar com seu advogado via telefones e demais contatos repassados por ele, no contrato original de prestação de serviços.

Rosane Ferreira é advogada civilista

