Dezenas de autoridades do mundo jurídico, além de personalidades da vida política e econômica, compareceram à sede do jornal Estado de Minas, no dia 20 de maio, no coquetel de lançamento do caderno “Direito & Justiça Minas”, que circula quinzenalmente em edição impressa e com atualização diária no site do EM. Durante o evento, nomes relevantes se posicionaram sobre a importância da iniciativa dos Diários Associados

“Parabenizo o Conselho Consultivo dos Diários Associados e o jornal Estado de Minas pela iniciativa de lançamento do Caderno D&J Minas. Eis que sempre importante para o estado democrático de Direito assegurar espaços como o D&J para a divulgação de ideias, informações e teses do Poder Judiciário, Ministério Público e Advocacia. Isso permite maior transparência e aproximação entre os órgãos do sistema de justiça e os cidadãos”

Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ e Corregedor Nacional de Justiça

“Acho que é um retorno importante, em um tempo em que o Direito volta a ocupar papel central na sociedade, ainda que eu ache que pelos motivos errados, mas todo mundo se interessa em entender o que os tribunais estão dizendo, para que direção o Direito está andando”

Mateus Simões, vice-governador de MG

“O relançamento deste caderno D&J tem um significado especial, porque ele vai trazer de volta para a comunidade jurídica um espaço de expressão, de criação de ideias, que é muito importante e estava perdido. Acho que é fundamental. Espero que vingue e que seja de muito sucesso. Quem sabe até se projetar para o país?”

Mônica Sifuentes, desembargadora e presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região

“A criação do caderno D&J Minas é um acerto por diversos aspectos. Em primeiro lugar, reconhece Minas Gerais como o amálgama do Brasil, que é o centro de nossas diversas visões do mundo, mas, principalmente, servirá para o debate de opiniões divergentes, símbolo de tolerância num país polarizado”

Carlos Bruno Ferreira da Silva, procurador do Ministério Público Federal

“É a retomada da interlocação da comunidade jurídica com a população, de uma maneira mais ampla. Tanto os agentes da jurisdição pública como os advogados terão neste caderno uma forma melhor de se expressar e trazer a sociedade para o debate público na área jurídica”

Paulo Calmon, desembargador do TJMG





“Estamos diante de um movimento de retomada da importância do protagonismo de Minas Gerais. Esse é um movimento que tem uma simbologia muito forte, porque Minas precisa voltar à importância que sempre teve no contexto do país. A voz de Minas sempre foi ouvida e é preciso que ela volte com todo vigor e toda força. E em uma época de tanta desinformação, para que a informação qualificada, mais ao mesmo tempo acessível, esteja disponível para a população de um modo geral, para os que têm e não tem familiaridade com o mundo jurídico. Informar é um dever nosso. Informar corretamente é um dever dos veículos de comunicação. Existe aqui uma junção feliz de iniciativas”

Moacyr Lobato, desembargador do TJMG

“É necessário e muito importante que os operadores do Direito possam articular com toda a sociedade, esclarecendo questões que muitas pessoas hoje não conseguem acesso a informações relativas ao trabalho escravo, que envolvem crianças, adolescentes, resgates e relacionadas ao meio ambiente do trabalho. É importante ter este instrumento para transmitir à sociedade o que há de mais importante no nosso dia a dia e no dessas pessoas”

Arlélio de Carvalho Lage, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho





“A iniciativa deste caderno é da maior importância. Nunca tivemos tanta informação e ao mesmo tempo nós nunca duvidamos tanto das informações que recebemos. O que nos falta é segurança na fonte. O caderno tem tudo para ser leitura obrigatória dos estudantes de Direito; dos alunos interessados; da população que não estuda Direito, que não pode se informar com segurança”

Hermes Guerrero, diretor da Faculdade de Direito da UFMG

“Trata-se de um linguajar mais simples, que faz com que não só os atores do Direito entendam, mas também a sociedade num todo. Com isso, fica bem mais fácil essa proximidade”

Octávio Augusto Boccalini, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de MG





“A Polícia Federal, como órgão de estado, atua na defesa desses direitos e garantias fundamentais do cidadão. Um veículo de comunicação que se propõe a difundir esses direitos e a forma como as instituições trabalham, inclusive na garantia deles próprios, para nós é um prazer poder participar”

Richard Murad Macedo, superintendente da Polícia Federal em MG