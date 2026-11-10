Poesia para autoconhecimento e promoção de bem-estar

Os sentimentos são complexos e multifacetados, sendo um tipo de experiência psicológica profunda e, muitas vezes, confusa. A situação torna natural o surgimento de barreiras impeditivas para externalização emocional, porém, felizmente, as manifestações artísticas, como a poesia, são consideradas poderosas ferramentas para autoconhecimento e cura.

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A dificuldade em expressar sentimentos decorre da vulnerabilidade, do medo de rejeição e dos julgamentos dos outros, estimulando opções como esconder determinados pensamentos para evitar a invalidação.

O medo é uma emoção natural, contudo, não necessariamente saudável. Afinal, o corpo não foi feito para ficar em constante estado de alerta, condição que causa problemas, como o estresse crônico e a liberação de cortisol, entre outras ocorrências.

A recomendação é manter atividades para distração, associadas a variadas ações sobre como lidar com o turbilhão cotidiano de sentimentos, como por exemplo, a produção de poemas.

Um exemplo concreto e bastante interessante está no trabalho da poeta, filósofa e advogada, a diamantinense Beth Guedes, defendendo a criação desse hábito e destacando os benefícios. Ela conta que criar poemas contribui para a compreensão dos sentimentos. A escrita requer a organização dos pensamentos e a transformação de emoções abstratas e, até mesmo, difíceis, em palavras concretas.

O processo permite tratar questões usando temas como luto e as decepções amorosas, aproveitando as técnicas líricas, tipo metáforas, ritmo e imagens visuais para traduzir os sentimentos.

Os versos poéticos são um atalho direto para a alma. Tanto ler quanto escrever poemas, mantendo a qualidade da saúde mental, permitindo ao autor ou leitor enxergar sua própria história sob novas perspectivas em temas corriqueiros, ecoando no cotidiano de milhares de pessoas.

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A neurociências ainda apresenta outras vantagens dessa prática. Os poemas ativam o sistema límbico, estimulam a memória afetiva, aumentam as conexões entre os neurônios e ajudam a diminuir o estresse, ampliando a qualidade de vida e bem-estar. Contudo, vale recordar que a poesia deve ser vista como uma forma de terapia complementar e, não, suficiente para eliminar a necessidade do acompanhamento profissional e a escuta cuidadosa de um especialista.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.