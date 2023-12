A seleção brasileira de futebol pode não estar mostrando bons resultados em campo, mas o Brasil ainda segue como o país desse esporte. Afinal, trata-se da competição mais popular e, se você quer uma prova, basta acompanhar a paixão que mobiliza milhares de torcedores durante os campeonatos ao longo do ano.

O campeonato brasileiro é o torneio anual mais longo e o fechamento da edição 2023 provocou muito burburinho com as reviravoltas na reta final. O esporte mexe com a competitividade humana e, consequentemente, influencia o psicológico e, exatamente por esse motivo, se tornam comum as notícias sobre o ânimo exaltado de torcedores, assim como dos próprios jogadores.

Para se ter uma ideia, sempre são registradas brigas de torcidas, como as que ocorreram entre torcedores do Fluminense e Boca Juniors, na final da Libertadores, além de jogos como o do Brasil com a Argentina, considerada uma das maiores rivalidades mundiais. Os resultados negativos do ex-líder, Botafogo, também fizeram com que a torcida perdesse a compostura e passasse a agir com mais agressividade, cobrando respostas da comissão técnica sobre o baixo rendimento do time. Já em praticamente todos os jogos, é comum ver jogadores se provocando e, nem sempre, são de times adversários, já que a equipe do Flamengo deu o que falar ao brigar entre si, durante treinos.

A verdade é que o jogo cria expectativa e compromete o equilíbrio emocional. Os torcedores se “iludem” com a boa fase do time e a esperança de bons resultados. Por outro lado, tem aqueles que se tornam tão desesperançosos, que por um período de tempo, perdem o interesse pelo time e seus jogos, até que uma sequência de placares positivos estimulam a retomada do ânimo.

Os jogadores também precisam lidar com a pressão de apresentar sempre um bom desempenho e, não se deixar abalar pelas cobranças, performances abaixo do esperado ou problemas familiares. A expectativa é sempre evitar comprometer a performance do time e, claro, ser ainda mais exigido pela torcida.

Infelizmente, a internet potencializa essas reclamações, sendo difícil evitar e lidar com muitos dos comentários. A situação só estimula o estresse de quem atua diretamente nos resultados, assim como entre quem apenas consome, transformando muitas situações, em um barril de pólvora, prestes a explodir, a qualquer momento. É importante entender e lembrar que se tratam de situações que deveriam ser de pura diversão e distração e, não, violência e caos.