conta-corrente

Um famoso advogado recém-contratado para fazer a defesa de Daniel Vorcaro, do extinto Banco Master, tem feito chegar aos meios políticos o recado de que seu cliente esperava mais “engajamento” da classe política na defesa do Banco – e do próprio banqueiro. Enquanto alguns interlocutores entendem como um pedido de ajuda, outros veem como uma ameaça velada: podem surgir novos “vazamentos seletivos” de contratos feitos pelo banco, envolvendo figuras proeminentes.



Que inteligência...



Silvinei Vasques, preso pela polícia paraguaia após romper tornozeleira e tentar fugir pelo país, virou piada no meio policial. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, na qual também comandou o serviço de inteligência, o que se diz na classe é que... lhe faltou competência para a estratégia de fuga. Os agentes paraguaios não perdoaram o passaporte falso: puseram-lhe um capuz, algemas e sacolejou num camburão.



Turma do barril



Derrota para a greve anunciada por categorias da Petrobras. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Vieira de Mello Filho, determinou no sábado (27/12) que os sindicatos devem manter 80% dos trabalhadores da petroleira e da Transpetro em atividade, com risco de multa de R$ 200 mil por dia em caso de descumprimento. O anúncio da greve foi feito dia 15 de dezembro, mas não prejudicou a produção de óleo.



Sedex falido



O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, convocou sessão extraordinária para o julgamento do dissídio coletivo entre os Correios e seus empregados. Os ministros da Seção em Dissídios Coletivos vão se reunir na tarde da próxima terça-feira (30). Antes disso, haverá novas rodadas de negociações entre a estatal e a representação dos trabalhadores.



Rio 40º



As temperaturas acima dos 40º nesta semana na região Sudeste assustam os governantes. O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro – onde o povo sofre na sombra – determinou a criação de uma força-tarefa com representantes do Corpo de Bombeiros, das secretarias de Saúde e do Ambiente e da Cedae para monitorar e coordenar ações para enfrentar as altas temperaturas e as ondas de calor que atingem o Estado.

Ponto Final

Foi-se o tempo em que assalto a banco era invasão do prédio da instituição à mão armada. Hoje, basta um contrato.

