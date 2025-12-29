Assine
overlay
Início Coluna Esplanada
Leandro Mazzini
Leandro Mazzini
ESPLANADA

Conta corrente

Publicidade

Mais lidas

Leandro Mazzini
Leandro Mazzini
Repórter
29/12/2025 11:36

compartilhe

SIGA NO google news
x
Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, liquidado pelo Banco Central - (crédito: Arquivo pessoal)
Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, liquidado pelo Banco Central crédito: Arquivo pessoal

Um famoso advogado recém-contratado para fazer a defesa de Daniel Vorcaro, do extinto Banco Master, tem feito chegar aos meios políticos o recado de que seu cliente esperava mais “engajamento” da classe política na defesa do Banco – e do próprio banqueiro. Enquanto alguns interlocutores entendem como um pedido de ajuda, outros veem como uma ameaça velada: podem surgir novos “vazamentos seletivos” de contratos feitos pelo banco, envolvendo figuras proeminentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Que inteligência...

Silvinei Vasques, preso pela polícia paraguaia após romper tornozeleira e tentar fugir pelo país, virou piada no meio policial. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, na qual também comandou o serviço de inteligência, o que se diz na classe é que... lhe faltou competência para a estratégia de fuga. Os agentes paraguaios não perdoaram o passaporte falso: puseram-lhe um capuz, algemas e sacolejou num camburão.

Turma do barril

Derrota para a greve anunciada por categorias da Petrobras. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Vieira de Mello Filho, determinou no sábado (27/12) que os sindicatos devem manter 80% dos trabalhadores da petroleira e da Transpetro em atividade, com risco de multa de R$ 200 mil por dia em caso de descumprimento. O anúncio da greve foi feito dia 15 de dezembro, mas não prejudicou a produção de óleo.

Sedex falido

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, convocou sessão extraordinária para o julgamento do dissídio coletivo entre os Correios e seus empregados. Os ministros da Seção em Dissídios Coletivos vão se reunir na tarde da próxima terça-feira (30). Antes disso, haverá novas rodadas de negociações entre a estatal e a representação dos trabalhadores.

Leia Mais

Rio 40º

As temperaturas acima dos 40º nesta semana na região Sudeste assustam os governantes. O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro – onde o povo sofre na sombra – determinou a criação de uma força-tarefa com representantes do Corpo de Bombeiros, das secretarias de Saúde e do Ambiente e da Cedae para monitorar e coordenar ações para enfrentar as altas temperaturas e as ondas de calor que atingem o Estado.

Ponto Final

Foi-se o tempo em que assalto a banco era invasão do prédio da instituição à mão armada. Hoje, basta um contrato.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

conta-corrente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay