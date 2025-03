Articulações de Paes por 2026 chamam atenção da ALERJ e Brasília

Enquanto a direita fluminense se articula para a campanha de 2026 ao Palácio Guanabara, o centro não fica para trás. O prefeito Eduardo Paes (PSD) também se movimenta para dar o salto na tentativa de trocar o Palácio da Cidade pelo bairro das Laranjeiras. Acaba de nomear dois ex-prefeitos do interior em cargos comissionados e estratégicos, a fim de manter um mapeamento eleitoral no interior que lhe renda votos.

De Rio Bonito, Paes trouxe Leandro Pereira Netto (SDD). Ele foi nomeado na Empresa Municipal de Multimeios (MultiRio). Ele se junta a Vicente Guedes (MDB), ex-prefeito de duas cidades – Valença e Rio das Flores, que agora bate ponto como chefe da Casa Civil. Os três municípios administrados pelos dois novos contratados somam juntos 133.318 mil habitantes. As movimentações chamaram a atenção da turma da ALERJ – que sonha com Rodrigo Bacellar na poltrona – e na Câmara, onde o vereador Pedro Duarte (Novo) monitora o cenário. Os partidos que vislumbram o Palácio do Planalto também acompanham. O Estado do Rio é o 3º maior colégio eleitoral do Brasil e muita negociação para o Planalto também passa pelos eleitores fluminenses.

O guarda-costas

Um ex-agente da PF do Rio, que já garantiu a segurança de Eike Batista, agora coordena a proteção dos negócios de Mohamad Husein Mourad, dono da Copape. Segundo investigações do MP e do Instituto Combustível Legal, a empresa opera no setor de combustíveis como uma das frentes do PCC. A troca de patrão do ex-agente não é apenas curiosa. Escancara a infiltração do crime organizado no mercado formal.

É bomba!

Aliás, a operação ontem do GAECO – grupo de elite do Ministério Público contra crime organizado – no Rio de Janeiro já pegou mais dois suspeitos de lavar mais de R$ 100 milhões para uma facção criminosa em postos de gasolina da capital e baixada. São dois policiais penais. A Coluna tem denunciado há mais de ano que o PCC entrou no Rio operando postos de gasolina com laranjas. O GAECO está puxando o fio da bomba...

Pura oposição

O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) apresentou requerimento para saber detalhes dos cartões de vacinas dos ministros Haddad, da Fazenda; Esther Dweck, da Gestão; Anielle, Igualdade Racial; Lewandowski, da Justiça; Waldez, do Desenvolvimento Regional; e Vinícius Carvalho, da CGU. Eles terão 30 dias para responder. Demanda é eleitoral, mas para quem defende tanto a vacina, vale uma conferida.

O suplente do Agro

Está frenética a disputa para a 1ª suplência do atual Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, candidato ao Senado. Com quase 80% de aprovação no Estado, dificilmente perderá a eleição. O deputado federal Fábio Garcia é o preferido de Mendes – são amigos há décadas. Mas o ex-senador Cidinho Santos, também com forte base eleitoral no interior, é outro nome cotado.

Boa notícia!

O Instituto Clima e Sociedade (ICS) lançou edital para selecionar até nove projetos que utilizem tecnologias digitais como a Inteligência Artificial para acelerar soluções para Natureza e Clima. O edital tem apoio de doação de R$ 20 milhões do Google.org. Inscrições vão até 22 de abril no endereço https://ics.fluxx.io/apply/ed02 .

ESPLANADEIRA

