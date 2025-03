Eike processa Esteves do BTG na Justiça de NY e pede US$ 34 bi

Vai começar uma briga de gigantes brasileiros na Justiça americana. O empresário Eike Batista decidiu entrar na Justiça de Nova York com uma ação que pede indenização de US$ 34 bilhões contra André Esteves, um dos donos do BTG Pactual. A petição está pronta, feita a várias mãos por uma famosa banca da cidade. Na ação, que conta com o apoio dos credores minoritários da mineradora MMX, Eike acusa Esteves de usar um cargo na Bolsa do Brasil e manipular ações do tipo P Notes contra a petroleira OGX. Segundo Eike, as transações indevidas com as ações levaram a OGX à falência, o que teria resultado num prejuízo de US$ 34 bilhões. O empresário ainda acusa Esteves de tentar se apossar indevidamente de suas debêntures a partir de um processo em andamento no STF. “É um ataque continuado. Começou lá atrás, com as P Notes, e persiste até hoje, com esse movimento todo para tomar as debêntures”, diz Eike. Segundo ele, com a ajuda do BTG, o fundo Itaipava FIM tenta assumir o controle das debêntures por R$ 612 milhões. Mas o BR Partners chegou a avaliar o patrimônio em R$ 3 bilhões. A reportagem apurou que o fundo teve a preferência de compra das debêntures com a falência da MMX. A Coluna procurou a assessoria de Esteves e do BTG na tarde de ontem, mas não obteve resposta até o fechamento e publicará a resposta do banqueiro assim que se manifestar.



“Gincana” da PF



O polêmico “Desafio PF 2025” rendeu mais uma: O Sindicato dos Policiais Federais em Pernambuco soltou nota de repúdio contra a “gincana”, que promete prêmios como viatura e smartwatch. O documento acusa o desafio de banalizar a investigação criminal e a preservação da ordem jurídica. E alerta para as consequências, como a competição interna e distorções operacionais graves, afetando o desempenho.



Vitória de Alcolumbre



A decisão do plenário do STF ontem sobre mudança nas regras sobre as “sobras eleitorais” vai cancelar o mandato de sete deputados federais – e quem sai ganhando é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que verá quatro parlamentares de oposição a seu grupo voltarem para casa. Veja no site da Coluna a lista de quem sai e quem entra com a nova decisão. Três deputados de Tocantins, DF e Rondônia também dançaram.



Cadê o Greca?



Emissários do ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca cercam o governador Ratinho Junior (PSD). O correligionário espera ser nomeado secretário estadual das Cidades. O assunto já subiu aos ouvidos do cacique Gilberto Kassab, presidente do partido, e pode deixar Ratinho em situação constrangedora, diz um interlocutor. Depois que deixou a prefeitura, Greca entrou no ostracismo e teme desaparecer da articulação eleitoral.



Elas mais protegidas

Estado do Riode Janeiro tem queda de 26,3% de homicídios dolosos de mulheres. @izanio_charges



O Estado do Rio de Janeiro teve queda de 26,3% nos homicídios dolosos de mulheres, com 140 vítimas em 2024, contra 190 em 2023, apontou o “Panorama da Violência Contra a Mulher 2025”. O Estado registrou 107 feminicídios e 370 tentativas. Já a Patrulha Maria da Penha realizou 343.300 atendimentos em cinco anos, auxiliando 91.261 mulheres. O Governo mantém forte o programa Observatório do Feminicídio.



A conta do Óleo & gás



O impacto da reforma tributária no setor do petróleo, de onde vem sua maior arrecadação, é pouco discutido no Rio de Janeiro. Os desafios e as adaptações serão tema de evento da Infis Consultoria e Firjan no Seminário de Tributação em Óleo e Gás, dias 9 e 10 de abril. O evento terá participação da Receita Federal e de representantes de gigantes como Petrobras, Origem Energia, Shell, PRIO, TAG, Equinor e TotalEnergies.

ESPLANADEIRA



