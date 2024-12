PL e PSDB já negociam Comissões na Câmara

Enquanto as atenções na Câmara estão na sucessão de Arthur Lira, nos bastidores já começou a briga pelo comando das 30 comissões permanentes. O PL quer um lugar na futura Mesa do plenário, mas tentará voltar a presidir a Comissão de Relações Exteriores. O líder do PSDB, Adolfo Viana (BA), negociou a CREDN com Hugo Motta, o potencial futuro presidente da Câmara. De olho no fracasso internacional da política externa de Lula da Silva, o PL quer emplacar Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP). O partido presidiu a Comissão em 2019/20 com Eduardo Bolsonaro (PL-SP), outra opção na mesa.





Garoto prodígio





Hoje poderoso advogado na Esplanada, Carlos Vieira Filho era só mais um com escritório no Plano. Em 2023 mudou-se para mansão no Lago Sul – a mini Miami do Cerrado. Especializou-se em contenciosos de habitação, empréstimos, licitações bancárias e em renegociações de dívidas. Vieirinha é o primogênito do atual presidente da Caixa.





Correu





Um advogado conhecido em Mato Grosso por cargos políticos exercidos no Governo, sempre apadrinhado pelos barões do agronegócio, prepara a mudança de seu escritório de Brasília para Miami, na Flórida – onde também tem residência boa parte de seus clientes. Sua banca é especializada em recebimento de precatórios e contenciosos nos Tribunais Superiores.





Outro capítulo





Deputados cobram do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que explique em audiência pública na Câmara se ele sabia da compra de mina de urânio por estatal Chinesa numa cidade no coração da Amazônia. O mais extraído lá é estanho, e o urânio é rejeitado e controlado pelo Governo, mas....em se tratando de China...





Av. Prof. Castorina





A professora Castorina Sabo Mendes, avó paterna do ministro do STF Gilmar Mendes e do desembargador federal Italo Fioravanti, dará nome a nova e maior avenida de Cuiabá. “Trata-se de uma homenagem à matriarca da família que engrandece o Mato Grosso com magistrados de destaque no Brasil”, afirma o prefeito Emanuel Pinheiro. Gilmar Mendes já confirmou presença na inauguração da avenida.





Presentão de Natal

Mais de 2 mil famílias celebraram o mês de outubro com dinheiro extra em caixa. Os produtos de capitalização da Brasilcap distribuíram cerca de R$ 4,8 milhões em prêmios a 2.180 clientes sorteados. Destaque para o Ourocap, que pagou R$ 4,36 milhões em prêmios. Os Estados com mais ganhadores foram São Paulo (668 premiados; Minas (211), Santa Catarina (150), Paraná (145), e Bahia (150).







ESPLANADEIRA





#Fatel inicia turnê "Solta o Pavão" no Rio dia 20 com shows na Lapa e Glória.#SIS vai oferecer IB Diploma, válido como substituto do ENEM em 2025.#Up Brasil anuncia Giovanna Mormino como gerente nacional de canais.#SGB conclui etapas iniciais dos Planos Municipais de Redução de Riscos.#Fully Ecosystem recebe mais de R$ 200 milhões em investimento da Prudential Internacional.#Robô Apolo evita R$ 20 milhões em gastos irregulares em obras públicas.