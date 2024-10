Grandes escritórios de advocacia internacionais apostaram forte para defender as vítimas do rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG), e pegaram dinheiro no mercado financeiro mirando indenização de mais de R$ 100 bilhões em processo na Corte de Londres, na Inglaterra, contra a sócia da mineradora, a britânica BHP. Agora, correm risco de o lamaçal da ganância atingir suas bancas com o acordo fechado no Brasil entre a mineradora e associações das vítimas, prefeituras e ONGs, no total de R$ 170 bilhões. Bateu o desespero no escritório de advocacia londrino Pogust Goodhead, que representa cerca de 700 mil brasileiros afetados pelo crime ambiental. Caso a Corte britânica reconheça o acordo no Brasil como válido e arquive a ação, o prejuízo da banca é de mais de US$ 500 milhões – ou R$ 3 bilhões. Há outro fator preocupante para quem quis lucrar com o caos nesta ação na Europa. Há informes de que prefeituras de cidades de Minas e Espírito Santo venderam créditos recebíveis futuros, de eventuais indenizações, a advogados que apostaram na vitória na Justiça londrina. Caso vingue a tese das mineradoras no Brasil de fim de processos, a gafe será mundial para as bancas. Quem já comemora são os prefeitos que vão receber duplamente.





Faz o R





Dois governadores saíram mais fortes das eleições municipais. No Paraná, Ratinho Junior, que desponta como uma promessa nacional do PSD, ajudou a eleger 164 prefeitos no Estado, além da capital e Londrina, as duas maiores cidades. Em Pernambuco, a tucana Raquel Lira deu sobrevida ao PSDB, tão minguado no restante do País, com 32 prefeituras para o partido – e ajudou a eleger alcaides em mais de municípios.





Trava diplomática





Já são cinco os diplomatas que aguardam a benevolência do senador Renan Calheiros, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa, para serem sabatinados e assumir os respectivos postos. Enquanto as sabatinas não acontecem, todo o processo de remoção de outros diplomatas, para estes postos, também fica paralisado.





Povo quer busão





O bom senso na gestão pública indica que esse tipo de consulta não precisava ser feita na eleição do 1º turno, mas chegou a este ponto na capital São Luís, no Maranhão: por 89,91% o povo foi a favor da implantação do passe livre estudantil na cidade. Para uma população tão sofrida, isso já deveria ter sido implementado há anos.





Blindados na praia





O mercado de aluguel de carros blindados com seguranças no Rio de Janeiro está em alta com a realização do G20 mês que vem, com a chegada de chefes de Estado. A demanda de comitivas é tamanha que falta oferta. Empresas de São Paulo, Distrito Federal e até do exterior entraram nessa praia. Centenas de delegados, policiais e oficiais militares da reserva, com experiência, são recrutados a bom preço.





Vini ‘no banco’





O jogador Vinícius Jr, do Real Madrid, foi contratado pelo will bank como garoto-propaganda. Comprado pelo Banco Master, de Daniel Vorcaro, o will é 100% digital, com mais de 8 milhões de clientes. “Este é 1º passo importante para novo momento do will bank; seguimos em sinergia e agora queremos ampliar o trabalho que vinha sendo realizado com os clientes majoritariamente no Nordeste para todo o País”, diz Vorcaro.







ESPLANADEIRA





