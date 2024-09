A ABRACE, associação que representa os grandes consumidores industriais de energia e gás, se manifestou contra o plano de transferência da distribuidora Amazonas Energia para a Âmbar, do grupo J&F, que está em análise na ANEEL. A entidade alega que há exemplos de concessões que conseguiram recuperar as finanças mais rapidamente do que o plano prevê, precisando, portanto, de menos repasses dos fundos do setor elétrico. Um dos exemplos citados pela ABRACE é a Equatorial Pará. A associação defende um processo competitivo mais amplo, para que outras empresas do setor tentem participar. “Esta lacuna representa uma oportunidade perdida para que outras operadoras, potencialmente mais eficientes, pudessem apresentar propostas”, informa a associação. Mas vejam como metem o dedo na tomada: A Equatorial foi uma das empresas ventiladas como interessadas na Amazonas Energia. O presidente da ABRACE, Paulo Pedrosa, é membro do conselho de administração da...Equatorial Energia.





Água fria





O indiciamento pela PF no caso da delação do controlador da Hipermarcas veio em má hora para o ex-senador Romero Jucá (MDB), que está radiante com a perspectiva de voltar ao Senado por Roraima. As pesquisas em Boa Vista o indicam hoje favorito no Estado. Jucá tem a seu favor as duas vagas abertas na Casa e atuação ainda tímida do senador Hiran Gonçalves (PP-RR) – com mandato até 2030.





Quem sou eu?





Charge por @izanio_charges @izanio_charges

Candidato a prefeito de Montes Claros (MG), o deputado Paulo Guedes (PT-MG) está em crise existencial. Ele já declarou ao TSE que nasceu em Manga (MG), São João das Missões (MG) e o registro escolar cita Itacarambi (MG). Já citou educação superior completa, ensino médio completo e superior incompleto. Guedes já se classificou pardo no mesmo TSE, e até o fechamento desta edição era oficialmente indígena.





Ele não esqueceu





Considerado um dos melhores governadores do DF e ministros da Educação que o Brasil já teve, Cristóvam Buarque é uma alma ainda ferida na política: Semana passada, numa homenagem póstuma ao ex-presidente JK no Instituto Histórico e Geográfico de Brasília, Cristóvam – demitido por Lula da Silva por telefone quando no MEC – disse que José Sarney foi o último presidente da República conciliador, como JK.





Aloprados





Os três potenciais candidatos à Presidência da Câmara estão sendo cobrados pelas bancadas do Centrão para assumirem compromissos com o projeto de lei que anistia os aloprados que atacaram instituições no famigerado 8 de janeiro de 2023. Nenhum deles ainda abraçou a causa, com receio de perder o apoio da bancada petista, com mais de 60 votos.





Capitalismo humano





A Câmara de Campinas analisa o PL de Carmo Luiz (Rep) que institui 28 de junho o “Dia do Capitalismo Humanista”. A Casa já promoveu debate sobre o tema com a presença de especialistas. Diz Ricardo Sayeg, presidente do Instituto do Capitalismo Humanista: o modelo propõe o equilíbrio dos direitos de propriedade e liberdade econômica com a promoção da inclusão social e do respeito aos direitos humanos.





ESPLANADEIRA





#Maxum Brasif realiza o Dia D de Bons Negócios.

#Eleições Municipais 2024: apenas 35,6% dos candidatos são negros ou pardos.

#Polícia Civil do Rio identifica 34 autores de incêndios e prende 5 pessoas.

#Em meio à emergência climática, Brasil investe em gás natural.

#Fala MDS: público do Cadastro Único virou maioria nos novos empregos formais.